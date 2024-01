Oh oh-oh Oh-oh eh Kadondo kadondo kadondo Musichana muzuri kadondo Kadondo kadondo kadondo sa Crouch mukambwe Uh-ah uh-ah (eh-eh) Uh-ah uh-ah (eh eh) Uh-ah uh-ah (eh) Unanipendeza *** When I say eh You're one in a million eh Muchumba muzuri kali eh Tali mubyakiyaye When I say eh You're one in a million eh Muchumba muzuri kali eh Toli mubyakiyaye Banange kyendabye, sikiraba nga! So ng'ensi njitambudde, njituse n'ebweya Omwana gwendabye ono, simulaba nga! Oh walahi ompangude nze Ayoyoyo mulabe omwana Ayoyoyo mulabe amaaso Ayoyoyo mulabe face Anankubya emiggo I do what I can say You're the most beautiful Smart and serious, matidde! *** Style zo ezo (oh-oh eh) Style! (Oh eh) Style zo ezo, unanipendeza Style zo ezo (oh-oh eh) Style! (Oh eh) Style zo ezo, unanipendeza Uh-ah uh-ah (eh) Uh-ah uh-ah (eh) Uh-ah uh-ah (eh) Unanipendeza Uh-ah uh-ah (eh-eh) Uh-ah uh-ah (eh eh) Uh-ah uh-ah (eh) Unanipendeza *** Style is whatever, you want to do If you can't do it, beat the confidence N'olwekyo manya nti mukwano Obeera nyo smart Ng'olabika ate unique (eh-eh eh) Kati award yange gyitwale Eya abasinga obulungi Ababera ate smart (ayayaya ye) Abawala obasinze, aberaga ate Nga talinawo kali eh (uh-ah ah) Perfume wekuba mulembe Style yo mulembe (uh) Confidence mulembe (eh) *** Style zo ezo (oh-oh eh) Style! (Oh eh) Style zo ezo, unanipendeza Style zo ezo (oh-oh eh) Style! (Oh eh) Style zo ezo, unanipendeza Uh-ah uh-ah (eh) Uh-ah uh-ah (eh) Uh-ah uh-ah (eh) Unanipendeza Uh-ah uh-ah (eh-eh) Uh-ah uh-ah (eh eh) Uh-ah uh-ah (eh) Unanipendeza *** Kadondo kadondo kadondo Musichana muzuri kadondo Kadondo kadondo kadondo sa Eddy Kenzo mukambwe Kadondo kadondo kadondo Musichana muzuri kadondo Kadondo kadondo kadondo sa Crouch mukambwe Ah-ah layila (kumbaya) Oh baby! (kumbaya) Oh lady! (kumbaya) You are so beautiful *** Of all baby (kumbaya) My lady! (kumbaya) Oh baby! (kumbaya) You're beautiful (kumbaya) Uh-ah, uh-ah (kumbaya) Uh-ah, uh-ah (kumbaya) Uh-ah, uh-ah (kumbaya) (Kumbaya) Uh-ah, uh-ah (kumbaya) Uh-ah, uh-ah (kumbaya)