Munange mbilo mbilo (kwata awo) Ontwala mbilo mbilo (Kwata awo) Munange mbilo mbilo (kwata awo) *** Ntunulira ah, ntunulira ah Ntunulira ondabe, nipe dawa ya roho Gun'omutima ogukwagala ate gw'ogukubya ekyuma aa-ah Ogomba onjagala nyo ate bw'omala onkabya a-aah Omanyi love love yo dagala Bw'ombera okumpi ku near nyumirwa Era nze njagala omanye amazima Bw'ompa akatono numwa onsera You know, you know I enjoy your presence you know You know you know, ayiyaya yeah Dawa, dawa maama (yoyo) *** Omulungi akira enkumu (yoyo) Ogonda nga ka pillow (yoyo) Ontwala mbilo mbilo (kwata awo) Munange mbilo mbilo (kwata awo) Omulungi akira enkumu (yoyo) Ogonda nga ka pillow (yoyo) Ontwala mbilo mbilo (kwata awo) Munange mbilo mbilo (kwata awo) Oh yeah-yeah, my baby you take me so higher (oh yeah) Simbalala, you make me dance kumbaya (neera) *** Erinnya lyo ndibasa, yegwe ndibasa Baby otunda nga soda (yelele yelele yelele) Yo swagg and shakin' your shoulder (yelele yelele yelele) And you know you know, I enjoy your presence you know You know you know, ayiyayaya Bw'obawo nenfuna essanyu Bw'ovawo nenzira 'maziga Oh yeah, oh yeah eh Oh yeah, oh yeah (uh!) Baby care, baby super Nga steamer, yegwe anjakiira Baby care, baby super Owakabi tune lingala (yoyo) *** Omulungi akira enkumu (yoyo) Ogonda nga ka pillow (yoyo) Ontwala mbilo mbilo (kwata awo) Munange mbilo mbilo (kwata awo) Omulungi akira enkumu (yoyo) Ogonda nga ka pillow (yoyo) Ontwala mbilo mbilo (kwata awo) Munange mbilo mbilo (kwata awo) Oh yeah-yeah, my baby you take me so higher (oh yeah) Simbalala, you make me dance kumbaya (neera) *** You're my, woman strong Sweet, my soldier You're my, woman strong Heater, in the winter Kwata awo Kwata awo Kwata awo Dangerous (kwata awo) Eddy Kenzo dangerous (kwata awo) Yeah, Kiwuwa dangerous (kwata awo) Shalma and Kuseim (kwata awo) Oh yeah, oh yeah-yeah (kwata awo) Oh yeah, oh yeah uh (kwata awo) Oh yeah, oh yeah-yeah (kwata awo) Oh yeah, oh yeah uh (kwata awo) Kwata awo, kwata awo Eyo si buko