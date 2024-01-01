Sitya Loss Şarkı Sözleri
Eddy Kenzo Sitya Loss şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Eddy Kenzo Sitya Loss şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Sitya Loss sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
Tüm Şarkıları
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Uncle
Enjole
Uncle (uncle)
Yelelele
Ye-leero
Yelelele
Ye-leero
Yeah-yeah
Kenzo
Yeah-yeah
***
Leeka nzine
Ne nzinamu mama
Obulamu bwakisera, ate omuziki zuri saana
Leeka nzine
Ne nzina mu
Bulamu bwa kiseera, ate omuziki tamu saana
Nze sitya loss (eh)
Sitya loss (eh!)
Nze sitya loss ndi boss
Sitya loss (unh)
Dance dance eeh yeah
***
Yeffe abavubuka envumulo (envumulo)
Yeffe abavubuka envumulo
Akaleero kasonga, nkakubye ndi mu-mood ya kigooma
Sagala nyombo, kubanga eno sawa ya ndongo
Mbagambye sagala nyombo, eno sawa ya kikiri
Wama sembera
Bulamu bwasooba
Jangu twetale
Byansi bya kuleeka
***
Leeka nzine
Ne nzinamu mama
Obulamu bwakisera, ate omuziki zuri saana
Leeka nzine
Ne nzina mu
Bulamu bwa kiseera, ate omuziki tamu saana
Nze sitya loss (eh)
Sitya loss (eh!)
Nze sitya loss ndi boss
Sitya loss (unh)
Dance dance eeh yeah
***
Abange! Buno obulamu bumpi
Nze nkugambye, kale mundeke nange
Bwe nzijukiramu gyenvudde
Ne ndowooza ate kubanafe
Batulekawo da da
Nebagenda e Kaganga
Etali musaana
Oh mama oo lala yeah
Oh agaliba (enjole)
Oh agaliba (enjole)
Kati tobako nakyongamba
Jangu omuziki tugusambe
Nkugambye tobako nakyongamba
Jangu eno twekyange
Ah yelelelele (enjole)
Ah yelelelele yeah
***
Leeka nzine
Ne nzinamu mama
Obulamu bwakisera, ate omuziki zuri saana
Leeka nzine
Ne nzina mu
Bulamu bwa kiseera, ate omuziki tamu saana
Zzinamu (eh)
Zzina (eh)
Zzina mu awo zzina
Zzina mu (eh)
Zzina (eh)
Zzina mu awo zzina
Yelelele
Ye-leero
Yelelele
Ye-leero
Uncle
Uncle
Uncle
Uncle
Uncle
Uncle
Nze tomaala
Uh tonewa
Ndeka tomaala
Maama tonesipata oh
***
Leeka nzine
Ne nzinamu mama
Obulamu bwakisera, ate omuziki zuri saana
Leeka nzine
Ne nzina mu
Bulamu bwa kiseera, ate omuziki tamu saana
Nze sitya loss (eh)
Sitya loss (eh!)
Nze sitya loss ndi boss
Sitya loss (unh)
Dance dance eeh yeah
***
Enjole
Big Talent enjole
Yeffe abavubuka envumulo (Kampala boys)
Yeffe abavubuka envumulo
Eno beat ya Baur