Eddy Kenzo

Uncle Enjole Uncle (uncle) Yelelele Ye-leero Yelelele Ye-leero Yeah-yeah Kenzo Yeah-yeah *** Leeka nzine Ne nzinamu mama Obulamu bwakisera, ate omuziki zuri saana Leeka nzine Ne nzina mu Bulamu bwa kiseera, ate omuziki tamu saana Nze sitya loss (eh) Sitya loss (eh!) Nze sitya loss ndi boss Sitya loss (unh) Dance dance eeh yeah *** Yeffe abavubuka envumulo (envumulo) Yeffe abavubuka envumulo Akaleero kasonga, nkakubye ndi mu-mood ya kigooma Sagala nyombo, kubanga eno sawa ya ndongo Mbagambye sagala nyombo, eno sawa ya kikiri Wama sembera Bulamu bwasooba Jangu twetale Byansi bya kuleeka *** Leeka nzine Ne nzinamu mama Obulamu bwakisera, ate omuziki zuri saana Leeka nzine Ne nzina mu Bulamu bwa kiseera, ate omuziki tamu saana Nze sitya loss (eh) Sitya loss (eh!) Nze sitya loss ndi boss Sitya loss (unh) Dance dance eeh yeah *** Abange! Buno obulamu bumpi Nze nkugambye, kale mundeke nange Bwe nzijukiramu gyenvudde Ne ndowooza ate kubanafe Batulekawo da da Nebagenda e Kaganga Etali musaana Oh mama oo lala yeah Oh agaliba (enjole) Oh agaliba (enjole) Kati tobako nakyongamba Jangu omuziki tugusambe Nkugambye tobako nakyongamba Jangu eno twekyange Ah yelelelele (enjole) Ah yelelelele yeah *** Leeka nzine Ne nzinamu mama Obulamu bwakisera, ate omuziki zuri saana Leeka nzine Ne nzina mu Bulamu bwa kiseera, ate omuziki tamu saana Zzinamu (eh) Zzina (eh) Zzina mu awo zzina Zzina mu (eh) Zzina (eh) Zzina mu awo zzina Yelelele Ye-leero Yelelele Ye-leero Uncle Uncle Uncle Uncle Uncle Uncle Nze tomaala Uh tonewa Ndeka tomaala Maama tonesipata oh *** Leeka nzine Ne nzinamu mama Obulamu bwakisera, ate omuziki zuri saana Leeka nzine Ne nzina mu Bulamu bwa kiseera, ate omuziki tamu saana Nze sitya loss (eh) Sitya loss (eh!) Nze sitya loss ndi boss Sitya loss (unh) Dance dance eeh yeah *** Enjole Big Talent enjole Yeffe abavubuka envumulo (Kampala boys) Yeffe abavubuka envumulo Eno beat ya Baur