Viva, Africa Viva, viva Viva, Africa Viva kuduro Viva, Africa Viva, viva Viva, Africa Viva, massero Hey Hey Hey *** I do communicate, music translate Afro beat, brings fitness My confidence, can make you love me Kuduro, music Africa Kuduro was formed in Angola, 1980's (iyo) Afro beat, ah (iyo iyo) Ah yeah-yeah If you love Africa, join me come we dance Marimbo of Zimbabwe Kizombo of Angola Marameta Mozambique Sub Sahara, African melodies Bless you my motherland Say, I said Say, I said *** Viva, Africa Viva, viva Viva, Africa Viva kuduro Viva, Africa Viva, viva Viva, Africa Viva, massero Hey Hey Hey *** My Asian friends, American oh lemme see you in Africa European oh (Caribbean oh) N'aba Latino (Hi) Abana ba Africa We're loving everybody When you come to Africa Feel at home, oh buddy Nomatter where you're from (where) Don't worry my friend (we are) It's so wonderful (oh yeah) When people meet *** Viva, Africa Viva, viva Viva, Africa Viva kuduro Viva, Africa Viva, viva Viva, Africa Viva, massero *** Ehh, scream and shout Shake shake your body I said scream and shout Life is too short Nomatter where you come from Africa is a home Scream and shout (oh yeah) Come dance with me Cheza, cheza (ehh) Cheza muziki cheza (ehh) Cheza, cheza (ehh) Cheza mwana wa Africa (ehh) Cheza, cheza (ehh) Cheza baba oh cheza (ehh) Cheza, cheza Cheza omwana wa Africa *** Youssou n'dour of Sénégal Brenda Fassi (ehh baba) Yvonne Chakachaka (ehh baba) Kanda Bongoman (ehh baba) Koffi olomide (ehh baba) Oliva Mtuguzi (ehh baba) Juliana Kanyomozi (ehh baba) Uh, Philly, Philly Lutaya Phillly, Bongole Harambe (hey yeah) Harambe yeah Samuel eto'o (harambe, hey yeah) Harame yeah Yaya Touré Didié Drogba Baba Adebayore East Africa, mashariki North Africa (oh yeah) South Africa (we are) West Africa (oh yeah) Central Africa Yeah, oh mama Africa Haha, Eddy Kenzo owa Africa Yeah, mama Africa