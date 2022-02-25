Yandım Şarkı Sözleri
Edip Akbayram Yandım şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Edip Akbayram Yandım şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Yandım sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
Tüm Şarkıları
-
Gide gide bir yokuşa
Gitti dayandı şu ömrüm
Kadir kıymet bilmez yâre
Gitti vuruldu şu gönlüm
Kadir kıymet bilmez yâre
Gitti vuruldu şu gönlüm
***
Yandım yandım, yandım hardan
Gönül vazgeçmiyor yârdan
Sordum seni göçmen kuştan
Uçtu dedi, göçtü dedi
***
Yandım yandım, yandım hardan
Gönül vazgeçmiyor yârdan
Sordum seni göçmen kuştan
Uçtu dedi, göçtü dedi
***
Bir ben miyim böyle bahtsız?
Zarardayım, ömrüm kârsız
Yaralarım geçmez sensiz
Mezarımda taşım adsız
Yaralarım geçmez sensiz
Mezarımda taşım adsız
***
Yandım yandım, yandım hardan
Gönül vazgeçmiyor yârdan
Sordum seni göçmen kuştan
Uçtu dedi, göçtü dedi
***
Yandım yandım, yandım hardan
Gönül vazgeçmiyor yârdan
Sordum seni göçmen kuştan
Uçtu dedi, göçtü dedi
***
Yandım yandım, yandım hardan
Gönül vazgeçmiyor yârdan
Sordum seni göçmen kuştan
Uçtu dedi, göçtü dedi