Ay karanlık gecelerim gündüz olmuyor Dalında solmuş güllerim filiz vermiyor Elim kolum işe güce varıp gitmiyor Gözlerimde ferim sönmüş haberin var mı? Gözlerimde ferim sönmüş haberin var mı? *** Haberin var mı? haberin var mı? Seni seven öldü zalım haberin var mı? Seni seven öldü zalım haberin var mı? *** Gelir günler gelir gülüm yaz bahara erer Ay karanlık gecelerim umuda döner Seni seven deli yürek bir gün yine sever? Bu şarkıyı sana yollar haberin var mı? Bu şarkıyı sana yollar haberin var mı? *** Haberin var mı? haberin var mı? Seni seven öldü zalım haberin var mı? Seni seven öldü zalım haberin var mı? *** Haberin var mı? haberin var mı? Seni seven öldü zalım haberin var mı? Seni seven öldü zalım haberin var mı? Haberin var mı? haberin var mı? Seni seven öldü zalım haberin var mı? Seni seven öldü zalım haberin var mı?