Edip Akbayram

Dünya Şarkı Sözleri
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Ölüm olsan zulüm olsan,
Ak gerdanlı gelin olsan,
Bitmeden hep sonum olsan,
Senin derdin hiç bitmiyor dünya
Ölüm olsan zulüm olsan,
Ak gerdanlı gelin olsan,
Bitmeden hep sonum olsan,
Senin derdin hiç bitmiyor dünya
***
Ne verdin ki, ne alasın
Hem yıkıla, hem yanasın
Sonsuzadek dert bulasın
Senin derdin hiç bitmiyor dünya
Ne verdin ki, ne alasın
Hem yıkıla, hem yanasın
Sonsuzadek dert bulasın
Senin derdin hiç bitmiyor dünya
***
Sevilsen de, sevmesen de
Güldürsen de, gülmesen de
Yaşamadan öldürsen de
Senin derdin hiç bitmiyor dünya
Sevilsen de, sevmesen de
Güldürsen de, gülmesen de
Yaşamadan öldürsen de
Senin derdin hiç bitmiyor dünya
***
Ne verdin ki, ne alasın
Hem yıkıla, hem yanasın
Sonsuzadek dert bulasın
Senin derdin hiç bitmiyor dünya
Ne verdin ki, ne alasın
Hem yıkıla, hem yanasın
Sonsuzadek dert bulasın
Senin derdin hiç bitmiyor dünya
Ne verdin ki, ne alasın
Hem yıkıla, hem yanasın
Sonsuzadek dert bulasın
Senin derdin hiç bitmiyor dünya