Edip Akbayram

Ölüm olsan zulüm olsan, Ak gerdanlı gelin olsan, Bitmeden hep sonum olsan, Senin derdin hiç bitmiyor dünya Ölüm olsan zulüm olsan, Ak gerdanlı gelin olsan, Bitmeden hep sonum olsan, Senin derdin hiç bitmiyor dünya *** Ne verdin ki, ne alasın Hem yıkıla, hem yanasın Sonsuzadek dert bulasın Senin derdin hiç bitmiyor dünya Ne verdin ki, ne alasın Hem yıkıla, hem yanasın Sonsuzadek dert bulasın Senin derdin hiç bitmiyor dünya *** Sevilsen de, sevmesen de Güldürsen de, gülmesen de Yaşamadan öldürsen de Senin derdin hiç bitmiyor dünya Sevilsen de, sevmesen de Güldürsen de, gülmesen de Yaşamadan öldürsen de Senin derdin hiç bitmiyor dünya *** Ne verdin ki, ne alasın Hem yıkıla, hem yanasın Sonsuzadek dert bulasın Senin derdin hiç bitmiyor dünya Ne verdin ki, ne alasın Hem yıkıla, hem yanasın Sonsuzadek dert bulasın Senin derdin hiç bitmiyor dünya Ne verdin ki, ne alasın Hem yıkıla, hem yanasın Sonsuzadek dert bulasın Senin derdin hiç bitmiyor dünya