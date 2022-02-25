Bittiye Yazın Şarkı Sözleri
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Edip Akbayram
Bittiye Yazın
Tüm Şarkıları
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Yürekleri korkularına yenilenlerin
Suları kör kuyularına çekilenlerin
Yürekleri korkularına yenilenlerin
Suları kör kuyularına çekilenlerin
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Şeşperini çölde, çölde yitirenlerin
Şeşperini çölde, çölde yitirenlerin
Kitabında sözü canım bittiye yazın
Kitabında sözü canım bittiye yazın
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Düşlerinden gidenleri, kuytularda sinenleri
Düşlerinden gidenleri, kuytularda sinenleri
Sevdasından dönenleri gittiye yazın
Sevdasından dönenleri gittiye yazın
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Mektup olup adresini bulmayanların
Sevdasına göğsünü siper koymayanların
Mektup olup adresini bulmayanların
Sevdasına göğsünü siper koymayanların
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Karanlığa karşı isyan durmayanların
Karanlığa karşı isyan durmayanların
Kendi destanından canım geçtiye yazın
Kendi destanından canım geçtiye yazın
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Yorulup da kaçanları, namerde el açanları
Yorulup da kaçanları, namerde el açanları
Davasından geçenleri bittiye yazın
Davasından geçenleri bittiye yazın
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Bittiye yazın, bittiye yazın