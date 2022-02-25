Edip Akbayram

Gözlerinin pınarında bir bulut Boşandı boşanacak ner'deyse Gözlerinin pınarında bir bulut Boşandı boşanacak ner'deyse *** Aklımdan geçenleri okuyorsun su gibi Dünya gördü bizi boğazladılar *** Yumma gözyaşlarını, onur da ağlar Bırak yıkansın gökyüzü Lacivert yeşil altın ışıkları gün batının İşte şafaktayız gene *** Yumma gözyaşlarını, onur da ağlar Bırak yıkansın gökyüzü Lacivert yeşil altın ışıkları gün batının İşte şafaktayız gene *** Kimse toz konduramaz Kesip attığımız tırnağa bile Kimse toz konduramaz Kesip attığımız tırnağa bile *** Sen en güzel kızısın bütün galaksilerin Bense tözüyüm artık, akkor tözüyüm Prometheus'u yakan kara sevdanın *** Ne alnımızda bir ayıp Ne koltuk altında saklı açığımız Biz bu halkı sevdik ve bu ülkeyi İşte bağışlanmaz korkunç suçumuz *** Ne alnımızda bir ayıp Ne koltuk altında saklı açığımız Biz bu halkı sevdik ve bu ülkeyi İşte bağışlanmaz korkunç suçumuz *** Yumma gözyaşlarını, onur da ağlar Bırak yıkansın gökyüzü Lacivert yeşil altın ışıkları gün batının İşte şafaktayız gene