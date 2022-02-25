Onur da Ağlar Şarkı Sözleri
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Edip Akbayram
Onur da Ağlar
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Gözlerinin pınarında bir bulut
Boşandı boşanacak ner'deyse
Gözlerinin pınarında bir bulut
Boşandı boşanacak ner'deyse
***
Aklımdan geçenleri okuyorsun su gibi
Dünya gördü bizi boğazladılar
***
Yumma gözyaşlarını, onur da ağlar
Bırak yıkansın gökyüzü
Lacivert yeşil altın ışıkları gün batının
İşte şafaktayız gene
***
Yumma gözyaşlarını, onur da ağlar
Bırak yıkansın gökyüzü
Lacivert yeşil altın ışıkları gün batının
İşte şafaktayız gene
***
Kimse toz konduramaz
Kesip attığımız tırnağa bile
Kimse toz konduramaz
Kesip attığımız tırnağa bile
***
Sen en güzel kızısın bütün galaksilerin
Bense tözüyüm artık, akkor tözüyüm
Prometheus'u yakan kara sevdanın
***
Ne alnımızda bir ayıp
Ne koltuk altında saklı açığımız
Biz bu halkı sevdik ve bu ülkeyi
İşte bağışlanmaz korkunç suçumuz
***
Ne alnımızda bir ayıp
Ne koltuk altında saklı açığımız
Biz bu halkı sevdik ve bu ülkeyi
İşte bağışlanmaz korkunç suçumuz
***
Yumma gözyaşlarını, onur da ağlar
Bırak yıkansın gökyüzü
Lacivert yeşil altın ışıkları gün batının
İşte şafaktayız gene