Edip Akbayram

Günlerin bugün getirdiği baskı, zulüm ve kandır Günlerin bugün getirdiği baskı, zulüm ve kandır Ancak bu böyle gitmez, sömürü devam etmez Ancak bu böyle gitmez, sömürü devam etmez *** Yepyeni bir hayat gelir bizde ve her yerde Yepyeni bir hayat gelir bizde ve her yerde *** Bir mayıs, bir mayıs işçinin, emekçinin bayramı Bir mayıs, bir mayıs işçinin, emekçinin bayramı Devrimin şanlı yolunda ilerleyen halkların bayramı Devrimin şanlı yolunda ilerleyen halkların bayramı *** Yepyeni bir güneş doğar dağların doruklarından Yepyeni bir güneş doğar dağların doruklarından Mutlu bir hayat filizlenir kavganın ufuklarından Mutlu bir hayat filizlenir kavganın ufuklarından *** Yurdumun mutlu günleri mutlak gelen gündedir Yurdumun mutlu günleri mutlak gelen gündedir *** Bir mayıs, bir mayıs işçinin, emekçinin bayramı Bir mayıs, bir mayıs işçinin, emekçinin bayramı Devrimin şanlı yolunda ilerleyen halkların bayramı Devrimin şanlı yolunda ilerleyen halkların bayramı *** Ulusların gürleyen sesi yeri göğü sarsıyor Ulusların gürleyen sesi yeri göğü sarsıyor Halkların nasırlı yumruğu balyoz gibi patlıyor Halkların nasırlı yumruğu balyoz gibi patlıyor *** Devrimin şanlı dalgası dünyamızı kaplıyor Devrimin şanlı dalgası dünyamızı kaplıyor *** Gün gelir, gün gelir, zorbalar kalmaz, gider Gün gelir, gün gelir, zorbalar kalmaz, gider Devrimin şanlı yolunda kül gibi savrulur, gider Devrimin şanlı yolunda kül gibi savrulur, gider