Edip Akbayram

1 Mayıs Şarkı Sözleri
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Günlerin bugün getirdiği baskı, zulüm ve kandır
Günlerin bugün getirdiği baskı, zulüm ve kandır
Ancak bu böyle gitmez, sömürü devam etmez
Ancak bu böyle gitmez, sömürü devam etmez
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Yepyeni bir hayat gelir bizde ve her yerde
Yepyeni bir hayat gelir bizde ve her yerde
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Bir mayıs, bir mayıs işçinin, emekçinin bayramı
Bir mayıs, bir mayıs işçinin, emekçinin bayramı
Devrimin şanlı yolunda ilerleyen halkların bayramı
Devrimin şanlı yolunda ilerleyen halkların bayramı
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Yepyeni bir güneş doğar dağların doruklarından
Yepyeni bir güneş doğar dağların doruklarından
Mutlu bir hayat filizlenir kavganın ufuklarından
Mutlu bir hayat filizlenir kavganın ufuklarından
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Yurdumun mutlu günleri mutlak gelen gündedir
Yurdumun mutlu günleri mutlak gelen gündedir
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Bir mayıs, bir mayıs işçinin, emekçinin bayramı
Bir mayıs, bir mayıs işçinin, emekçinin bayramı
Devrimin şanlı yolunda ilerleyen halkların bayramı
Devrimin şanlı yolunda ilerleyen halkların bayramı
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Ulusların gürleyen sesi yeri göğü sarsıyor
Ulusların gürleyen sesi yeri göğü sarsıyor
Halkların nasırlı yumruğu balyoz gibi patlıyor
Halkların nasırlı yumruğu balyoz gibi patlıyor
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Devrimin şanlı dalgası dünyamızı kaplıyor
Devrimin şanlı dalgası dünyamızı kaplıyor
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Gün gelir, gün gelir, zorbalar kalmaz, gider
Gün gelir, gün gelir, zorbalar kalmaz, gider
Devrimin şanlı yolunda kül gibi savrulur, gider
Devrimin şanlı yolunda kül gibi savrulur, gider