Edip Akbayram

Adıyaman Şarkı Sözleri
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Düz dara yâr, düz dara
Yâr zülüfün düz dara
Doksan dokuz yârem var
Sen açtırdın yüz yara
***
Düz dara yâr, düz dara
Yâr zülüfün düz dara
Doksan dokuz yârem var
Sen açtırdın yüz yara
***
Oy aman aman aman
Burası Adıyaman
Alem düşman kesilir
Seni sevdiğim zaman
***
Oy aman aman aman
Burası Adıyaman
Alem düşman kesilir
Seni sevdiğim zaman
***
Düzdedir yâr, düzdedir
Yâr zülüfün dizdedir
Nice güzeller sevdim
Hâla gönlüm sendedir
***
Düzdedir yâr, düzdedir
Yâr zülüfün dizdedir
Nice güzeller sevdim
Hâla gönlüm sendedir
***
Oy aman aman aman
Burası Adıyaman
Alem düşman kesilir
Seni sevdiğim zaman
***
Oy aman aman aman
Burası Adıyaman
Alem düşman kesilir
Seni sevdiğim zaman
***
Karşıdan geliyor bir çift araba, araba, araba
Yıkıldık hanamızda yine kaldık haraba, haraba, haraba
Anan seni vermişte bir dil bilmez araba, araba, araba
Gelemez miydin, gelemez miydin?
Gelemez miyidin de yine "ben de seni sevdim" diyemez miydin?
Aman aman aman, aman aman aman, aman aman
***
Oy aman aman aman
Burası Adıyaman
Alem düşman kesilir
Seni sevdiğim zaman
***
Oy aman aman aman
Burası Adıyaman
Alem düşman kesilir
Seni sevdiğim zaman