Edip Akbayram

Düz dara yâr, düz dara Yâr zülüfün düz dara Doksan dokuz yârem var Sen açtırdın yüz yara *** Düz dara yâr, düz dara Yâr zülüfün düz dara Doksan dokuz yârem var Sen açtırdın yüz yara *** Oy aman aman aman Burası Adıyaman Alem düşman kesilir Seni sevdiğim zaman *** Oy aman aman aman Burası Adıyaman Alem düşman kesilir Seni sevdiğim zaman *** Düzdedir yâr, düzdedir Yâr zülüfün dizdedir Nice güzeller sevdim Hâla gönlüm sendedir *** Düzdedir yâr, düzdedir Yâr zülüfün dizdedir Nice güzeller sevdim Hâla gönlüm sendedir *** Oy aman aman aman Burası Adıyaman Alem düşman kesilir Seni sevdiğim zaman *** Oy aman aman aman Burası Adıyaman Alem düşman kesilir Seni sevdiğim zaman *** Karşıdan geliyor bir çift araba, araba, araba Yıkıldık hanamızda yine kaldık haraba, haraba, haraba Anan seni vermişte bir dil bilmez araba, araba, araba Gelemez miydin, gelemez miydin? Gelemez miyidin de yine "ben de seni sevdim" diyemez miydin? Aman aman aman, aman aman aman, aman aman *** Oy aman aman aman Burası Adıyaman Alem düşman kesilir Seni sevdiğim zaman *** Oy aman aman aman Burası Adıyaman Alem düşman kesilir Seni sevdiğim zaman