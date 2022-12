Edip Akbayram

Ne gezersin melul melul bu yerde? Aman Kerem beni rüsva eyleme Kısmet etmiş beni sana yaradan Aman Kerem beni rüsva eyleme Aman Kerem beni rüsva eyleme *** Ağa Kerem, Paşa Kerem, Han Kerem Ateş Kerem, tutuş Kerem, yan Kerem Aslı sana kurban olsun can Kerem Aman Kerem beni rüsva eyleme Aman Kerem beni rüsva eyleme *** Doyamadım tatlı tatlı dilinden Gözüm kan bürüdü, korkmam ölümden Hiç sarılma ince meyan belinden Aman Kerem beni rüsva eyleme Aman Kerem beni rüsva eyleme *** Ağa Kerem, Paşa Kerem, Han Kerem Ateş Kerem, tutuş Kerem, yan Kerem Aslı sana kurban olsun can Kerem Aman Kerem beni rüsva eyleme Aman Kerem beni rüsva eyleme Aman Kerem beni rüsva eyleme Aman Kerem beni rüsva eyleme

Umutsuz olduğu bir anda sevmek, ister her insan Birazcık şanslıysan neden olmasın *** Kendinden emin değilsen sevme Bensiz mutluysan, hep öyle kal *** Eğer, her gece yattığında Büyülü düşler sana Benden bahsediyorsa Hemen, tatlı uykundan uyan Çünkü ben hiç uyuyamam Seni düşündüğüm zaman *** Ben ki sevmekten, hiç usanmam *** Umutsuz olduğu bir anda sevmek, ister her insan Birazcık şanslıysan neden olmasın *** Kendinden emin değilsen sevme Bensiz mutluysan, hep öyle kal *** Eğer, her gece yattığında Büyülü düşler sana Benden bahsediyorsa Hemen, tatlı uykundan uyan Çünkü ben hiç uyuyamam Seni düşündüğüm zaman *** Ben ki sevmekten, hiç usanmam Ben ki sevmekten, hiç usanmam