Edip Akbayram

Aman Kerem Ne gezersin melul melul bu yerde? Aman Kerem beni rüsva eyleme Kısmet etmiş beni sana yaradan Aman Kerem beni rüsva eyleme Aman Kerem beni rüsva eyleme *** Ağa Kerem, Paşa Kerem, Han Kerem Ateş Kerem, tutuş Kerem, yan Kerem Aslı sana kurban olsun can Kerem Aman Kerem beni rüsva eyleme Aman Kerem beni rüsva eyleme *** Doyamadım tatlı tatlı dilinden Gözüm kan bürüdü, korkmam ölümden Hiç sarılma ince meyan belinden Aman Kerem beni rüsva eyleme Aman Kerem beni rüsva eyleme *** Ağa Kerem, Paşa Kerem, Han Kerem Ateş Kerem, tutuş Kerem, yan Kerem Aslı sana kurban olsun can Kerem Aman Kerem beni rüsva eyleme Aman Kerem beni rüsva eyleme Aman Kerem beni rüsva eyleme Aman Kerem beni rüsva eyleme

Ne Güzel Güldün Belki durup dururken Yanına gelince Söylediklerimi anlamsız buldun *** Oysa vakit yoktu Ama sen haklıydın Çünkü böyle şeyler aceleye gelmezdi *** Yalandan da olsa Ne güzel güldün o akşam bana *** Belki tanışmak zor İyi anlaşmak zor Peki görüşmek çok mu kolaydı? *** Çok kısa bir zamanda Belki biraz da zorla Bence gayet iyi de anlaştık *** Yalandan da olsa Ne güzel güldün o akşam bana *** Yalandan da olsa Ne güzel güldün o akşam bana *** Bana bir söz verdin Yine gelirim diye Sen gelmesen bile ben gelirdim *** Sana bi şarkı yazdım Söylersin diye Beni hiç unutmamanı istedim *** Yalandan da olsa Ne güzel güldün o akşam bana *** Yalandan da olsa Ne güzel güldün o akşam bana