Ben Seni Unutamam Şarkı Sözleri
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Edip Akbayram
Ben Seni Unutamam
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Aşk olsun aşk olsun aşk olsun sana çocuk aşk olsun
Aşk olsun aşk olsun aşk olsun sana çocuk aşk olsun
***
Acıyorsam sana anam avradım olsun
Acıyorsam sana anam avradım olsun
***
Elbette Türkiye'de en uzun koşuysa devrim
O onun en güzel en güzel yüz metresini koştu
İlk o fırladı lüverden en sekmez mermisiynen
İlk o fırladı lüverden en sekmez mermisiynen
***
En hızlısıydı hepimizin en hızlısıydı hepimizin
İlk o göğüsledi ipi
Aşk olsun aşk olsun aşk olsun sana çocuk aşk olsun
***
Acıyorsam sana anam avradım olsun
Acıyorsam sana anam avradım olsun
Ama aşk olsun
-
Bu akşam yine dertlerimle
Baş başa kaldım
Baş başa kaldım
***
Sen gençliğimin katilisin
Çok geç anladım, ah
Çok geç anladım
***
Sen gençliğimin katilisin
Çok geç anladım, ah
Çok geç anladım
***
Ağlayan gözlerimle eski
Günlere daldım
Günlere daldım
***
Sen gençliğimin katilisin
Çok geç anladım, ah
Çok geç anladım
***
Sen gençliğimin katilisin
Çok geç anladım, ah
Çok geç anladım
-
Yılları durduracak
Güneşi doğduracak
Dünyamı dolduracak
Bir sevgi istiyorum
***
Deli gibi sevecek
Ömür boyu sürecek
Gözlerimde tütecek
Bir sevgi istiyorum
***
Halimi anlayacak
Derdime katlanacak
Benimle ağlayacak
Bir sevgi istiyorum
-
Günlerdir içime çöktü ayrılık
Böyle boynu bükük duruşum ondan
Yağacak bir bulut gibi doluyum
Böyle ağlamaklı duruşum ondan
***
Şurası göz göze geldiğimiz yer
Şurası söyleşip güldüğümüz yer
Şurası baş başa kaldığımız yer
Buralara sık sık gelişim ondan
***
Beni yalnız koyup mahzun hallerde
Sen nasılsın acep gurbet ellerde
Geleceksin diye gözüm yollarda
Uzaklara böyle dalışım ondan
-
Gamze gamze bir gülüver şimdi
Beni göğsüne alıver şimdi
Mevsimi geldi susadım aşka
Benimle bir bütün oluver şimdi
***
İkinci bahar yaşıyor ömrüm
Gel benim yarim oluver şimdi
Seni gül gibi öpe koklaya
Gözümden dilimden sakınır saklar
Bugünkü aklımla severim şimdi
***
Şiirler şarkılar söyleyerek
Mehtabı birlikte seyrederek
Benimle bir rüya kuruver şimdi
-
yıldızlara baktırdım fallarda çıkmıyorsun
seni görmem imkansız rüyalarım olmasa
pencereden bakmıyor yollara çıkmıyorsun
seni görmem imkansız rüyalarım olmasa
***
yalvarırım mektup yaz beş dakika ayır da
su serp yanan bagrima sağlığını duyur da
yaban gülü gibisin dağda kırda bayırda
seni dermem imkansız rüyalarım olmasa
***
seviyor özlüyorum seni can pahasına
bir fırsat ver n’olursun beni bir daha sına
bu aşkı söyleyemem senden bir başkasına
seni sormam imkansız rüyalarım olmasa
yalvarırım mektup yaz beş dakika ayır da
su serp yanan bagrima sağlığını duyur da
yaban gülü gibisin dağda kırda bayırda
seni dermem imkansız rüyalarım olmasa
***
rüyalarım olmasa…
-
Uzun yıllar bekledim
Hakikat oldu rüya
Uzun yıllar bekledim
Hakikat oldu rüya
***
Koklamaya kıyamam benim güzel Manolya'm
Koklamaya kıyamam benim güzel Manolya'm
***
Nazlı çiçeğimsin sen
Sevdana dayanamam
Nazlı çiçeğimsin sen
Sevdana dayanamam
***
Koklamaya kıyamam benim güzel Manolya'm
Koklamaya kıyamam benim güzel Manolya'm
-
Saymadım kaç yıl oldu sen sen sen ellerin olalı
Saymadım kaç yıl oldu sen sen sen ellerin olalı
Bilmem yüzün güldü mü, ayrıldık ayrılalı ayrıldık ayrılalı ayrıldık ayrılalı
Bilmem yüzün güldü mü güldü mü, ayrıldık ayrılalı ayrıldık ayrılalı
***
Beni sorarsan eğer, beni sorarsan eğer,
Gönlüm hâlâ gönlüm hâlâ yaralı gönlüm hâlâ yaralı
Bilmem yüzün güldü mü güldü mü,
Ayrıldık ayrılalı ayrıldık ayrılalı ayrıldık ayrılalı ayrıldık ayrılalı ayrıldık ayrılalı
-
Kıymetini bilemedik sevginin
Gurur adlı bir zalime kul olduk
Tek suçlusu kader değil bu derdin
***
İki ateş arasında kül olduk
Kül olduk, kül olduk
İki ateş arasında kül olduk
Kül olduk, kül olduk
***
Kül olduk
Olmaz canım, böyle sevmek olmaz ki
Aramızda kan davası var sanki
Öyle hazin anlatılmaz bir hal ki
***
Tek kurşunla bir bedende vurulduk
Vurulduk, vurulduk
Tek kurşunla bir bedende vurulduk
Vurulduk, vurulduk
***
Dargınlıkla geçen günü kar saydık
Af dileyip barışmayı ar saydık
Ayrılmazdık, aşkı bilmiş olsaydık
Sen bir yana, ben bir yana savrulduk
Savrulduk, savrulduk
Sen bir yana, ben bir yana savrulduk
Savrulduk, savrulduk
***
Savrulduk
Olmaz canım, böyle sevmek olmaz ki
Aramızda kan davası var sanki
Öyle hazin anlatılmaz bir hal ki
***
Tek kurşunla bir bedende vurulduk
Vurulduk, vurulduk
Tek kurşunla bir bedende vurulduk
Vurulduk, vurulduk
***
Tek kurşunla bir bedende vurulduk
Vurulduk, vurulduk
Tek kurşunla bir bedende vurulduk
Vurulduk, vurulduk
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