Bekle Bizi İstanbul Şarkı Sözleri
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Edip Akbayram
Bekle Bizi İstanbul
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Salkım salkım tan yelleri estiğinde Salkım salkım tan yelleri estiğinde
Mavi patiskaları yırtan gemilerinle Mavi patiskaları yırtan gemilerinle
Uzaktan seni düşünür düşünürüm Uzaktan seni düşünür düşünürüm
İstanbul İstanbul
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Bin bir direkli Haliç'inde akşamlar Bin bir direkli Haliç'inde akşamlar
Adalarında bahar Süleymaniye'nde Adalarında bahar Süleymaniye'nde
Güneş güneş
Ey sen ne güzelsin kavgamızın şehri Ey sen ne güzelsin kavgamızın şehri
İstanbul İstanbul
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Boşuna çekilmedi bunca acılar Boşuna çekilmedi bunca acılar
Büyük ve sakin Süleymaniye'nle bekle Büyük ve sakin Süleymaniye'nle bekle
Parklarınla, köprülerinle, meydanlarınla Parklarınla, köprülerinle, meydanlarınla
Bekle bizi İstanbul Bekle bizi İstanbul
***
Tophane'nin karanlık sokaklarında Tophane'nin karanlık sokaklarında
Koyun koyuna yatan çocuklarınla bekle Koyun koyuna yatan çocuklarınla bekle
Bekle zafer şarkılarıyla geçişimizi Bekle zafer şarkılarıyla geçişimizi
İstanbul İstanbul
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Haramilerin saltanatını yıkacağız Haramilerin saltanatını yıkacağız
Bekle o günler gelsin gelsin İstanbul Bekle o günler gelsin gelsin İstanbul
Sen bize layıksın bizde sana İstanbul Sen bize layıksın bizde sana İstanbul
İstanbul İstanbul
***
Boşuna çekilmedi bunca acılar Boşuna çekilmedi bunca acılar
Büyük ve sakin Süleymaniye'nle bekle Büyük ve sakin Süleymaniye'nle bekle
Parklarınla köprülerinle meydanlarınla Parklarınla köprülerinle meydanlarınla
Bekle bizi İstanbul Bekle bizi İstanbul