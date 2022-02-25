Edip Akbayram

Salkım salkım tan yelleri estiğinde Salkım salkım tan yelleri estiğinde Mavi patiskaları yırtan gemilerinle Mavi patiskaları yırtan gemilerinle Uzaktan seni düşünür düşünürüm Uzaktan seni düşünür düşünürüm İstanbul İstanbul *** Bin bir direkli Haliç'inde akşamlar Bin bir direkli Haliç'inde akşamlar Adalarında bahar Süleymaniye'nde Adalarında bahar Süleymaniye'nde Güneş güneş Ey sen ne güzelsin kavgamızın şehri Ey sen ne güzelsin kavgamızın şehri İstanbul İstanbul *** Boşuna çekilmedi bunca acılar Boşuna çekilmedi bunca acılar Büyük ve sakin Süleymaniye'nle bekle Büyük ve sakin Süleymaniye'nle bekle Parklarınla, köprülerinle, meydanlarınla Parklarınla, köprülerinle, meydanlarınla Bekle bizi İstanbul Bekle bizi İstanbul *** Tophane'nin karanlık sokaklarında Tophane'nin karanlık sokaklarında Koyun koyuna yatan çocuklarınla bekle Koyun koyuna yatan çocuklarınla bekle Bekle zafer şarkılarıyla geçişimizi Bekle zafer şarkılarıyla geçişimizi İstanbul İstanbul *** Haramilerin saltanatını yıkacağız Haramilerin saltanatını yıkacağız Bekle o günler gelsin gelsin İstanbul Bekle o günler gelsin gelsin İstanbul Sen bize layıksın bizde sana İstanbul Sen bize layıksın bizde sana İstanbul İstanbul İstanbul *** Boşuna çekilmedi bunca acılar Boşuna çekilmedi bunca acılar Büyük ve sakin Süleymaniye'nle bekle Büyük ve sakin Süleymaniye'nle bekle Parklarınla köprülerinle meydanlarınla Parklarınla köprülerinle meydanlarınla Bekle bizi İstanbul Bekle bizi İstanbul