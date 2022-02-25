Beni Kör Kuyularda Şarkı Sözleri
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Edip Akbayram
Beni Kör Kuyularda
Tüm Şarkıları
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Aah
Beni kör kuyularda merdivensiz bıraktın
Beni kör kuyularda merdivensiz bıraktın
Denizler ortasında bak yelkensiz bıraktın
Denizler ortasında bak yelkensiz bıraktın
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Denizler ortasında bak yelkensiz bıraktın
Öylesine yıktın ki bütün inançlarımı
Öylesine yıktın ki bütün inançlarımı
Beni sensiz bıraktın
Beni bensiz bıraktın
Beni sensiz bıraktın, beni bensiz bıraktın
Beni bensiz bıraktın