Edip Akbayram

Yine düğüm düğüm bağlandı yollar Aramıza nerden girdi bulutlar Kalmamış, ne derman ne de umutlar Bir sürü yanlış var nerde doğrular *** Biliyorsun gelemem elim kolum bağlanmış Yüreğim paramparça *** Bana ceza verseler inan yeridir Biliyorum dönemem hata benimdir Şunu bil ki deli gönlüm senindir Bana ceza verseler inan yeridir Biliyorum dönemem hata benimdir Şunu bil ki deli gönlüm senindir *** Gönlüm senindir, gönlüm senindir Şunu bil ki deli gönlüm senindir Gönlüm senindir, gönlüm senindir Şunu bil ki deli gönlüm senindir *** Sana satır satır yazdığım sözler Kimbilir içinde neleri gizler Gözlerimde yağmur, saçlarımda kar Çektiğim acıların izini siler *** Biliyorsun gelemem elim kolum bağlanmış Yüreğim paramparça *** Bana ceza verseler inan yeridir Biliyorum dönemem hata benimdir Şunu bil ki deli gönlüm senindir Bana ceza verseler inan yeridir Biliyorum dönemem hata benimdir Şunu bil ki deli gönlüm senindir *** Gönlüm senindir, gönlüm senindir Şunu bil ki deli gönlüm senindir Gönlüm senindir, gönlüm senindir Şunu bil ki deli gönlüm senindir

Gece hep aynı gece Yine senden umut yok Gece hep aynı gece Yine senden umut yok *** Dilimde aynı hece Ne gün geçer ne de gece Senden hala bir ses seda yok *** Dilimde aynı hece Ne gün geçer ne de gece Senden hala bir ses seda yok *** Düştüm dipsiz bir kuyuya Elimden çeken yok Düştüm dipsiz bir kuyuya Elimden çeken yok *** Uçsuz bucaksız çöldeyim Aylardır sana hasretim Ne serap ne de hayalin Senden bir damla su yok *** Uçsuz bucaksız çöldeyim Aylardır sana hasretim Ne serap ne de hayalin Senden bir damla su yok *** Yara hep aynı yara Yine senden ilaç yok Yara hep aynı yara Yine senden ilaç yok *** Yüreğimde aynı sızı Çekilmiyor ki sancısı Senden hala bir ses seda yok *** Yüreğimde aynı sızı Çekilmiyor ki sancısı Senden hala bir ses seda yok *** Düştüm dipsiz bir kuyuya Elimden çeken yok Düştüm dipsiz bir kuyuya Elimden çeken yok *** Uçsuz bucaksız çöldeyim Aylardır sana hasretim Ne serap ne de hayalin Senden bir damla su yok *** Uçsuz bucaksız çöldeyim Aylardır sana hasretim Ne serap ne de hayalin Senden bir damla su yok *** Uçsuz bucaksız çöldeyim Aylardır sana hasretim Ne serap ne de hayalin Senden bir damla su yok *** Uçsuz bucaksız çöldeyim Aylardır sana hasretim Ne serap ne de hayalin Senden bir damla su yok