Edip Akbayram

Karadeniz, Karadeniz Karadeniz, Karadeniz Fırtınalar içindeyiz *** Dört karanfil verdik sana Her biri bir engin deniz Dört karanfil verdik sana Her biri bir engin deniz *** Dağlarda kır çiçekleri Dağlarda kır çiçekleri Sevgi dolu yürekleri *** Doğdu ülkemin üstüne Güneşten sıcak gözleri Doğdu ülkemin üstüne Güneşten sıcak gözleri *** Dağda yanar bir top çiçek Dağda yanar bir top çiçek Hepsi bir yumruk, bir yürek *** Bahar eylediler kışı Geceyi gündüz ederek Bahar eylediler kışı Geceyi gündüz ederek *** Açlık, karanlık bir yandan Açlık, karanlık bir yandan Her taraf zindan mı zindan *** Ateş yakıp ısındılar Elleri çözüldü kından Ateş yakıp ısındılar Elleri çözüldü kından *** Karadeniz, Karadeniz Karadeniz, Karadeniz Fırtınalar içindeyiz

Senden ayrı geçen günler Ha bugün ha yarın biter Senden ayrı geçen günler Ha bugün ha yarın biter *** Omzumda bunca yük varken Omzumda bunca yük varken Biri iner, biri biner Biri iner, biri biner *** Sen her gece rüyalarımda Gelip bana ağlıyorsun Kim bilir beni kimlerden Sorup haber alıyorsun Ne hâldeyim biliyor musun? *** Sen her gece rüyalarımda Gelip bana ağlıyorsun Kim bilir beni kimlerden Sorup haber alıyorsun Ne hâldeyim biliyor musun? *** Hava nasıl oralarda? Üşüyor musun? Kar yağıyor saçlarıma Bilmiyorsun *** Hava nasıl oralarda? Üşüyor musun? Kar yağıyor saçlarıma Bilmiyorsun *** Bildiğim pek çok doğru var Gittiğim bir tek yolum var Bildiğim pek çok doğru var Gittiğim bir tek yolum var *** Şu yürekte kaç yangın var Şu yürekte kaç yangın var Biri söner, biri yanar Biri söner, biri yanar *** Sen her gece rüyalarımda Gelip bana ağlıyorsun Bense bir türkü tutturdum Gece gündüz söylüyorum Duyup beni dinliyor musun? *** Sen her gece rüyalarımda Gelip bana ağlıyorsun Bense bir türkü tutturdum Gece gündüz söylüyorum Duyup beni dinliyor musun? *** Hava nasıl oralarda? Üşüyor musun? Kar yağıyor saçlarıma Bilmiyorsun *** Hava nasıl oralarda? Üşüyor musun? Kar yağıyor saçlarıma Bilmiyorsun *** Hava nasıl oralarda? Üşüyor musun? Kar yağıyor saçlarıma Bilmiyorsun *** Hava nasıl oralarda? Üşüyor musun? Kar yağıyor saçlarıma Bilmiyorsun