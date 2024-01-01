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İlk Günkü Gibi Şarkı Sözleri

Edip Akbayram İlk Günkü Gibi şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Edip Akbayram İlk Günkü Gibi şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan İlk Günkü Gibi sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
Edip Akbayram

Edip Akbayram

İlk Günkü Gibi

  • Bukağı

  • Adaletin Bu mu Dünya

  • Martılarla Randevu

  • Ah Sensiz

  • Ben Hayatta En Çok Babamı Sevdim

  • Gideyim Yar

  • Suçlayamazlar

  • Vay Beni

  • Şaha Giden Dost Bezirgan

  • Efkarlıyım

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