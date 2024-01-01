Dicle'nin Oğlu Şarkı Sözleri
Edip Akbayram Dicle'nin Oğlu şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Edip Akbayram Dicle'nin Oğlu şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Dicle'nin Oğlu sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
Edip Akbayram
Dicle'nin Oğlu
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Çıksam ıssız dağlara
İnsem viran bağlara
Anlatsam çektiklerimi
Sır vermez rüzgârlara
Anlatsam çektiklerimi
Sır vermez rüzgârlara
***
Yâre giden yol olsam
Yemişlenmiş dal olsam
Bir demet çiçek olup
Yârin göğsünde solsam
***
Kurşun yarası değil
Yürek sancısı değil
Anlatsam çektiklerimi
Çektiğim sevdan değil
Anlatsam çektiklerimi
Çektiğim sevdan değil
***
Can içinde can olsam
Canım' yoluna koysam
Bir demet çiçek olup
Yârin göğsünde solsam
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Karadır kaşların ferman yazdırır
Bu dert beni diyar diyar gezdirir
Karadır kaşların ferman yazdırır
Bu dert beni diyar diyar gezdirir
***
Lokman Hekim gelse yaram azdırır
Yaramı sarmaya yar kendi gelsin
Lokman Hekim gelse yaram azdırır
Yaramı sarmaya yar kendi gelsin
***
Ormanların gümbürtüsü, başıma vurur
Nazlı yârin hayali karşımda durur
Ormanlardan aşağı aşar gezerim
Nazlı yâri kaybettim ağlar gezerim ah
***
Ah neyleyim karşımızda ölüm var
Ölüm dedikleri kanlı zalım var
Ah neyleyim karşımızda ölüm var
Ölüm dedikleri kanlı zalım var
***
Ne ağlayıp ne gülecek halım var
Yaramı sarmaya yar kendi gelsin
Ne ağlayıp ne gülecek halım var
Yaramı sarmaya yar kendi gelsin
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Ormanların gümbürtüsü başıma vurur
Nazlı yarin hayali karşımda durur
Ormanlardan aşağı aşar gezerim
Nazlı yari kaybettim ağlar gezerim
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