Edip Akbayram

Çıksam ıssız dağlara İnsem viran bağlara Anlatsam çektiklerimi Sır vermez rüzgârlara Anlatsam çektiklerimi Sır vermez rüzgârlara *** Yâre giden yol olsam Yemişlenmiş dal olsam Bir demet çiçek olup Yârin göğsünde solsam *** Kurşun yarası değil Yürek sancısı değil Anlatsam çektiklerimi Çektiğim sevdan değil Anlatsam çektiklerimi Çektiğim sevdan değil *** Can içinde can olsam Canım' yoluna koysam Bir demet çiçek olup Yârin göğsünde solsam

Karadır kaşların ferman yazdırır Bu dert beni diyar diyar gezdirir Karadır kaşların ferman yazdırır Bu dert beni diyar diyar gezdirir *** Lokman Hekim gelse yaram azdırır Yaramı sarmaya yar kendi gelsin Lokman Hekim gelse yaram azdırır Yaramı sarmaya yar kendi gelsin *** Ormanların gümbürtüsü, başıma vurur Nazlı yârin hayali karşımda durur Ormanlardan aşağı aşar gezerim Nazlı yâri kaybettim ağlar gezerim ah *** Ah neyleyim karşımızda ölüm var Ölüm dedikleri kanlı zalım var Ah neyleyim karşımızda ölüm var Ölüm dedikleri kanlı zalım var *** Ne ağlayıp ne gülecek halım var Yaramı sarmaya yar kendi gelsin Ne ağlayıp ne gülecek halım var Yaramı sarmaya yar kendi gelsin *** Ormanların gümbürtüsü başıma vurur Nazlı yarin hayali karşımda durur Ormanlardan aşağı aşar gezerim Nazlı yari kaybettim ağlar gezerim