Edip Akbayram

Çocuklar Şarkı Sözleri
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Çiçekte tomurcuk, tarlada başak
Çiçekte tomurcuk, tarlada başak
Hepimizden daha yakın yaşamaya
Saygılı, uykusuz ve yalın ayak
Koşarak, oynayarak büyüyecekler
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Çocuklar düşe kalka, oynaya güle
Bir gün gelip büyüyecek, yürüyecekler
Çocuklar düşe kalka, oynaya güle
Bir gün gelip büyüyecek, yürüyecekler
***
Petekteki balımız, gökteki yıldız
Petekteki balımız, gökteki yıldız
Ve bizden daha yakın onlar güneşe
Sevgili kardeş el ele, kitaplar ellerinde
Şarkılar dillerinde büyüyecekler
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Köylerin yollarında, kentlerin yollarında
Bir gün gelip büyüyecek, yürüyecekler
Köylerin yollarında, kentlerin yollarında
Bir gün gelip büyüyecek, yürüyecekler