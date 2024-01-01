Edip Akbayram

Çocuklar Çiçekte tomurcuk, tarlada başak Çiçekte tomurcuk, tarlada başak Hepimizden daha yakın yaşamaya Saygılı, uykusuz ve yalın ayak Koşarak, oynayarak büyüyecekler *** Çocuklar düşe kalka, oynaya güle Bir gün gelip büyüyecek, yürüyecekler Çocuklar düşe kalka, oynaya güle Bir gün gelip büyüyecek, yürüyecekler *** Petekteki balımız, gökteki yıldız Petekteki balımız, gökteki yıldız Ve bizden daha yakın onlar güneşe Sevgili kardeş el ele, kitaplar ellerinde Şarkılar dillerinde büyüyecekler *** Köylerin yollarında, kentlerin yollarında Bir gün gelip büyüyecek, yürüyecekler Köylerin yollarında, kentlerin yollarında Bir gün gelip büyüyecek, yürüyecekler

Sallaya Sallaya Sallaya sallaya bu aşkın mendilini Ömrüm tükendi ah bir bilsen şu halimi Değmedi elime ellerinden başkası Görmedim bilmedim valla senden başkası *** Cama çıkmış el sallar bi havalar havalar Bende mevsim kışken oy onda bi yazlar yazlar Taramış saçlarını boyamış dudaklarını Beni almazsan eğer valla, valla sen alacan canımı *** Sallaya sallaya bu aşkın mendilini Ömrüm tükendi ah bir bilsen şu halimi Değmedi elime ellerinden başkası Görmedim bilmedim valla senden başkası *** Evinin önüne kurmuşum aşkımın sofrasını Sermişim kapın önün anamın gül bohçasını Bir duysa beni eve bağlar kısmetim dağlar Anam almazsa bu gidişle valla sen alacan canımı *** Sallaya sallaya bu aşkın mendilini Ömrüm tükendi ah bir bilsen şu halimi Değmedi elime ellerinden başkası Görmedim bilmedim valla senden başkası *** Sallaya sallaya bu aşkın mendilini Ömrüm tükendi ah bir bilsen şu halimi Değmedi elime ellerinden başkası Görmedim bilmedim valla senden başkası

Hasret Kapısı Derdimden bin beter olmuşum bu gece Hasret kapısında oturmuşum tek başıma Halimden bilenler ey yüzüme gülerler Ne yapsam ne etsem sensiz yaşanmıyor ki *** Perişandır halim soran kimse olmaz Elimde son kadeh bana bu gece gün doğmaz Paramparça olmuş delirmişim aşkından Sana gelince gülüm bu yürek sensiz olmaz *** Çaldım kapını ben kaç kere o gece Ağlamışım kurdela en sevdiğin çiçeğe Açmadın kapını göreyim gül yüzünü Şu garip ne halde bir bilsen öleceğim *** Derdinden bin beter olmuşum bu gece Hasret kapısında oturmuşum tek başıma Halimden bilenler yüzüme gülerler Ne yapsam ne etsem sensiz yaşanmıyor ki *** Ben eskiden böyle insan değildim Seni gördüm göreli kendimde değilim Senden bana yar olmaz ki bilirim Lakin kalbime söz geçmez ben bu değilim *** Çaldım kapını ben kaç kere o gece Ağlamışım kurdela en sevdiğin çiçeğe Açmadın kapını göreyim gül yüzünü Şu garip ne halde bir bilsen öleceğim *** Derdinden bin beter olmuşum bu gece Hasret kapısında oturmuşum tek başıma Halimden bilenler ey yüzüme gülerler Ne yapsam ne etsem sensiz yaşanmıyor ki

Ah Gelemem Ki Ah gelemem ki diyemem ben Nasılsın sen, iyi misin? Hava nasıl oralarda? Beni sorarsan, oy *** Önümden geçen zaman Ağır bir rüzgar şimdi Arar dururum tenin Bulamam yüzyıl sanki *** Halden bilmez değilim Bilirim senin değilim Perden açılmış tenin gizli Bana değil bilirim *** Ah gelemem ki diyemem ben Nasılsın sen, iyi misin? Hava nasıl oralarda? Beni sorarsan, oy *** Tutmuyor asla yerini Ne bir ten ne de bir gülüş Benzetemem kimseyi Affedemem seni kendimi *** Soracak olursan eğer Değişmedi hiç bir şey Var git sen de yoluna Aramam aşkın bana *** Ah gelemem ki diyemem ben Nasılsın sen, iyi misin? Hava nasıl oralarda? Beni sorarsan, oy

Beni Düşünme Yaradır bu tendir ilacı Neyleyim sensiz şarabı Gülüşün ince derin bir keder Elinde bu son resmin ne acı *** Ellerin titremiş yazmışsın arkasına Baktıkça beni hatırlarsın demişsin *** Beni düşünme bulurum elbet bir çaresini Elbet iyi olurum yeniden Git şimdi n'olur gülme yüzüme Beni düşünme *** Yolum kesip duruyorlar Ben o değilim anlamıyorlar Suçlu ben değilim diyorum Beni bırakın duymuyorlar *** Kahvenin ortasında iki kurşun attılar Biri sırtıma biri resmine beni öldürüyorlar *** Beni düşünme bulurum elbet bir çaresini Elbet iyi olurum yeniden Git şimdi n'olur gülme yüzüme Beni düşünme *** Beni düşünme bulurum elbet bir çaresini Elbet iyi olurum yeniden Git şimdi n'olur gülme yüzüme Beni düşünme

Cümle Alem Ah seni gidi gidi zilli, yelin vurmuş her yana Cümle alem der: "Varmaz o eli maşalı sana" *** Uyandım sabahtan, dayandım anamın kapısına Dedim: "Alacam" dedim "Ben bu kızı anacım, n'olur anacım" Yana yana kül oldum, ben aşk nedir bilmedim Ana almazsan valla ölecem, geberecem, gitti gidecem *** Ah seni gidi gidi zilli, yelin vurmuş her yana Cümle alem der: "Varmaz o eli maşalı sana" Bak hele bak bak, hele az biraz da bu yana Görmüyor musun, yoksa sevmiyor musun? *** Sevmesini bilene iyidir belki de, bana göre değil Kör olmuş kalbim nerden bilsin bak bilemedi mki Ateşten gömlek giydim üstüme Ana almazsan valla ölecem, geberecem, gitti gidecem *** Ah seni gidi gidi zilli, yelin vurmuş her yana Cümle alem der: "Varmaz o eli maşalı sana" Bak hele bak bak, hele az biraz da bu yana Görmüyor musun, yoksa sevmiyor musun? *** Ah seni gidi gidi zilli, yelin vurmuş her yana Cümle alem der: "Varmaz o eli maşalı sana" Bak hele bak bak, hele az biraz da bu yana Görmüyor musun, yoksa sevmiyor musun?

Düğün Tüm mahalleli bir olurlar Bir oyun kurarlar bu gece Bir damat ve gelinden oluşan Bu oyun sürer bütün gece *** Ne mutlu sevip de sevilene Bekliyoruz sizi dostlar Düğünümüze Düğünümüze Düğünümüze Düğünümüze *** Bilindik bir oyun başlıyor bu gece El ele göz göze diz dize baş başa Kız bir yana durur oğlan bir yana Açılır duvaklar takılır takılar Sarılıp sarmalanır çıplak tenler E bir oyun kurduk sonuna geldik Allah erdirsin tamamına *** Demedi demeyin a dostlar Oğlan bizim kız bizim O güzelim günler bizim Ben değil biz diyene bu düğün bizim *** Ne mutlu sevip de sevilene Bekliyoruz sizi dostlar Düğünümüze Düğünümüze Düğünümüze Düğünümüze *** Bilindik bir oyun başlıyor bu gece El ele göz göze diz dize baş başa Kız bir yana durur oğlan bir yana Açılır duvaklar takılır takılar Sarılıp sarmalanır çıplak tenler E bir oyun kurduk sonuna geldik Allah erdirsin tamamına

Yana Yana Eli narin ince güzel Bir tas su ver derdim beter Gözüm ardında kalmış yollarım Diyemem sana hallarım *** Aşkın elinde pervaneyim Yüzünü dön divaneyim Hayli zamandır yolum sana *** Diyemem bağlıyam sana Aşk dediğin yanmak ise Kül olmuşum yana yana *** Geceden vurmuş ay yüzün Güzelliğin beni deli eder Gel etme böyle ayrılık n’olur Derdin bende bindir beter *** N’olur, n’olur *** Eli narin ince güzel Bir tas su ver derdim beter Gözüm ardında kalmış yollarım Diyemem sana hallarım *** Aşkın elinde pervaneyim Yüzünü dön divaneyim Hayli zamandır yolum sana *** Diyemem bağlıyam sana Aşk dediğin yanmak ise Kül olmuşum yana yana *** Geceden vurmuş ay yüzün Güzelliğin beni deli eder Gel etme böyle ayrılık n’olur Derdin bende bindir beter *** N’olur, n’olur

İki Gözümün Çiçeği Bir de bakmışsın ki ben gelmişim Böyle dilim susar da elim Elim dokunmaz olursa eğer Bil ki varmışım yani *** Yüreğim sakınır, gözüm seğirir Olur da, olur da susmuşsam yani Giyindiğin çiçeklerinin ardı teninse Ve en karasındaysa gün Bil ki kavuşmuşum yani *** O mağrur gözlerinden öperim, sarılırım İki gözümün çiçeği Gözünü seveyim, iyi bak kendine Hasretle selam ederim *** Arada bin yol, bin hasret Gözlerim gözlerine hasret Tenin tenime uzak şimdi Bilemem ki nasılsın şimdi *** Canım, ciğerim, bilirim zordur Asma yüzünü, gülünü soldur Nasıl anlatsam derdim' sana Bir bilsen nasıl vurgunum sana *** Yazmandan dökülen saçlarına Gözlerindeki elaya Kurban olayım gözyaşına Atma beni kor ataşına *** Akşamdan akşama zor geçer Bilmem bu hasret nasıl biter Ben beklerim yollarını Pervane ömrüm seni bekler *** Belki, belki çok uzaklardasın Lakin bi' o kadar da yakınlardasın asıl Yüreğimdesin, derindesin yani *** Böyle güz vakti çiçeğe durmaya endişeli İnce bir gül dalısın en derinde Penceremdeki vapurun yazması kara Senin hasretinse içimde ömürlük yara *** Benim canım, ciğerim İki gözümün çiçeği Nasıl diyeyim sana? Bi' o kadar, o kadar işte O kadar *** Yazmandan dökülen saçlarına Gözlerindeki elaya Kurban olayım gözyaşına Atma beni kor ataşına *** Akşamdan akşama zor geçer Bilmem bu hasret nasıl biter Ben beklerim yollarını Pervane ömrüm seni bekler *** Yazmandan dökülen saçlarına Gözlerindeki elaya Kurban olayım gözyaşına Atma beni kor ataşına *** Akşamdan akşama zor geçer Bilmem bu hasret nasıl biter Ben beklerim yollarını Pervane ömrüm seni bekler

Bir Acı Türkü Geleceğim elbet anam Sen sabahları bekle kapın önünde *** Kuş olurum pencerene Rüzgâr olurum kapına Gecene yıldız olurum Eğme başın, kahrolurum *** Kuş olurum pencerene Çiçek olurum dalına Gecene yıldız olurum Eğme başın, kahrolurum *** Mendiline gözyaşını akıtıp Soldurma gül yüzünü Daralır geceler Uzar yollar Düşemem kapına *** Bir acı türkü diyemem sana Güzel anam sen ağlama Bir acı türkü diyemem sana Güzel anam sen ağlama Sen ağlama, sen ağlama Sen ağlama, sen ağlama