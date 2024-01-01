Değmen Benim Gonlume Şarkı Sözleri
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Edip Akbayram
Değmen Benim Gonlume
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Değmen benim gamlı yaslı gönlüme,
Ben bir servi boylu yârdan ayrıldım...
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Evvel beraberdik dostun bağında,
Felek vurdu yuvamızdan, ayrıldım...
***
Garip kaldım şimdi gurbet ellerde,
Ben gönlümü çalan yârdan ayrıldım...
***
Çok ağladım Leyla gibi çöllerde,
Ferhat gibi Şirin yârdan ayrıldım...