Değmen Benim Yaslı Gamlı Gönlüme Şarkı Sözleri
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Edip Akbayram
Değmen Benim Yaslı Gamlı Gönlüme
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Değmen benim gamlı, yaslı gönlüme
Değmen benim gamlı, yaslı gönlüme
Ben bir servi boylu yârdan
Ayrıldım, ayrıldım, ayrıldım oy
Ben bir servi boylu yârdan
Ayrıldım, ayrıldım, ayrıldım oy
***
Evven beraberdik dostun bağında
Evven beraberdik dostun bağında
Felek vurdu yuvamızdan
Ayrıldım, ayrıldım, ayrıldım oy
Felek vurdu yuvamızdan
Ayrıldım, ayrıldım, ayrıldım oy
***
Garip kaldım şimdi gurbet ellerde
Garip kaldım şimdi gurbet ellerde
Ben gönlümü çalan yardan
Ayrıldım, ayrıldım, ayrıldım oy
Ben gönlümü çalan yardan
Ayrıldım, ayrıldım, ayrıldım oy
***
Çok ağladım Leyla gibi çöllerde
Çok ağladım Leyla gibi çöllerde
Ferhat gibi şirin yardan
Ayrıldım, ayrıldım, ayrıldım oy
Ferhat gibi şirin yardan
Ayrıldım, ayrıldım ayrıldım oy
Ferhat gibi şirin yardan
Ayrıldım, ayrıldım