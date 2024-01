Edip Akbayram

Tanrım bana ömür vermiş ömür vermiş Boşu boşuna boşu boşuna Vücuduma bir can girmiş bir can girmiş Boşu boşuna boşu boşuna Boşu boşuna *** Su akar deryaya varır Deryadan mayi çıkarır Gökyüzünde yağmur olur Gökyüzünde yağmur olur Damlaları boşu boşuna Boşu boşuna boşu boşuna *** İsa Meryem'e mi kalmış Musa asadan ne bulmuş Süleyman bir sultan olmuş Süleyman bir sultan olmuş Saltanatı boşu boşuna Boşu boşuna boşu boşuna

İnce ince bir kar yağar fakirlerin üstüne Neden felek inanmıyor gariplerin sözüne? Yandım yandım, bana of of Etme ağam n'olur, n'olur, n'olur n'olur n'olur *** Adam mı ölür toprak verince? Hayat sevince n'olur, n'olur, n'olur n'olur n'olur? Adam mı ölür toprak verince? Hayat sevince n'olur, n'olur, n'olur n'olur n'olur? *** Sen anandan, ben babamdan ağa doğmadık dostum Gel beraber yaşayalım, sanma ki sana küstüm Yandık yandık, bize of of Etme ağam n'olur, n'olur, n'olur n'olur n'olur *** Adam mı ölür toprak verince? Hayat sevince n'olur, n'olur, n'olur n'olur n'olur? Adam mı ölür toprak verince? Hayat sevince n'olur, n'olur, n'olur n'olur n'olur?