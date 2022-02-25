Diyarbekir Gibi Şarkı Sözleri
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Edip Akbayram
Diyarbekir Gibi
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Açar, kan kırmızı yediverenler
Açar, kan kırmızı yediverenler
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Ve kar yağar bir yandan
Savrulur Karacadağ, savrulur zozan
Ve kar yağar bir yandan
Savrulur Karacadağ, savrulur zozan
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Seni, baharmışın gibi düşünüyorum
Seni, baharmışın gibi düşünüyorum
Seni, Diyarbekir gibi
Seni, Diyarbekir gibi
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Seni, baharmışın gibi düşünüyorum
Seni, baharmışın gibi düşünüyorum
Seni, Diyarbekir gibi
Seni, Diyarbekir gibi
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Nelere baskın gelmez ki, nelere baskın
Nelere baskın gelmez ki, nelere baskın
Seni düşünmenin tadı
Seni düşünmenin tadı
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Seni, baharmışın gibi düşünüyorum
Seni, baharmışın gibi düşünüyorum
Seni, Diyarbekir gibi
Seni, Diyarbekir gibi