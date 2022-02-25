Edip Akbayram

Açar, kan kırmızı yediverenler Açar, kan kırmızı yediverenler *** Ve kar yağar bir yandan Savrulur Karacadağ, savrulur zozan Ve kar yağar bir yandan Savrulur Karacadağ, savrulur zozan *** Seni, baharmışın gibi düşünüyorum Seni, baharmışın gibi düşünüyorum Seni, Diyarbekir gibi Seni, Diyarbekir gibi *** Seni, baharmışın gibi düşünüyorum Seni, baharmışın gibi düşünüyorum Seni, Diyarbekir gibi Seni, Diyarbekir gibi *** Nelere baskın gelmez ki, nelere baskın Nelere baskın gelmez ki, nelere baskın Seni düşünmenin tadı Seni düşünmenin tadı *** Seni, baharmışın gibi düşünüyorum Seni, baharmışın gibi düşünüyorum Seni, Diyarbekir gibi Seni, Diyarbekir gibi