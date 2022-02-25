Dumanlı Dumanlı Şarkı Sözleri
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Edip Akbayram
Dumanlı Dumanlı
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Oy göresim geldi suna boylum seni
Dumanlı dumanlı oy bizim eller
Oturup ağlasam, oturup ağlasam delidir derler
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Dumanlı dumanlı oy bizim eller
Oturup ağlasam delidir derler
Dumanlı dumanlı oy bizim eller
Oturup ağlasam delidir derler
***
Bizim elin yiğitleri bol olur
Çalar davulları dizgin doludur
Ölüm bizim için tozlu yol olur
Ölüm bizim için tozlu yol olur
***
Dumanlı dumanlı oy bizim eller
Oturup ağlasam delidir derler
Dumanlı dumanlı oy bizim eller
Oturup ağlasam delidir derler
***
Dumanlı dumanlı oy bizim eller
Oturup ağlasam delidir derler
Dumanlı dumanlı oy bizim eller
Oturup ağlasam delidir derler