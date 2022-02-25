Edip Akbayram

Oy göresim geldi suna boylum seni Dumanlı dumanlı oy bizim eller Oturup ağlasam, oturup ağlasam delidir derler *** Dumanlı dumanlı oy bizim eller Oturup ağlasam delidir derler Dumanlı dumanlı oy bizim eller Oturup ağlasam delidir derler *** Bizim elin yiğitleri bol olur Çalar davulları dizgin doludur Ölüm bizim için tozlu yol olur Ölüm bizim için tozlu yol olur *** Dumanlı dumanlı oy bizim eller Oturup ağlasam delidir derler Dumanlı dumanlı oy bizim eller Oturup ağlasam delidir derler *** Dumanlı dumanlı oy bizim eller Oturup ağlasam delidir derler Dumanlı dumanlı oy bizim eller Oturup ağlasam delidir derler