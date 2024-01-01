Yetinmeyi Bilir Misin? Şarkı Sözleri
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Edip Akbayram
Yetinmeyi Bilir Misin?
-
Sardı yine ruhumu
Yokluğunun efkarı
Bundan sonra anlamı yok
Yok ağlamanın kârı
Var mı söyle aşk uğruna
Ölenlerin günahı
***
Elim dilim tutuldu
Zalimlere yenildim
İki gözüm kör oldu
Başkasını görmedim
***
Efkarlıyım efkarlı
Çaldılar gönlüm yandı
Kaf dağının arkasında
Benim sevdiğim kaldı
Gözlerinin karasında
Bir yudum umut vardı
***
Sardı yine ruhumu
Yokluğunun efkarı
Bundan sonra anlamı yok
Yok ağlamanın kârı
Var mı söyle aşk uğruna
Ölenlerin günahı
***
Elim dilim tutuldu
Zalimlere yenildim
İki gözüm kör oldu
Başkasını sevmedim
***
Efkarlıyım efkarlı
Çaldılar gönlüm yandı
Kaf dağının arkasında
Benim sevdiğim kaldı
Gözlerinin karasında
Bir yudum umut vardı
-
Yetinmeyi bilir misin
Sana verdiği kadarıyla hayatın?
Hoş bilsen de bilmesen de
Yara bere içinde bu yollardan geçeceksin
***
Yetinmeyi bilir misin
Sana verdiği kadarıyla hayatın?
Hoş bilsen de bilmesen de
Yara bere içinde bu yollardan geçeceksin
***
Kazanmayı isterdim, kaybetmeyi değil ama
Olmadı yâr
Kendini kayırıyor her insan önce
Bu yüzden aşka kıyar
***
Kazanmayı isterdim, kaybetmeyi değil ama
Olmadı yâr
Kendini kayırıyor her insan önce
Bu yüzden aşka kıyar
***
Giderim, alışığım gitmelere
Direndi bu can ne bitmelere
Giderim, alışığım gitmelere
Direndi bu can ne bitmelere
***
Kazanmayı isterdim, kaybetmeyi değil ama
Olmadı yâr
Kendini kayırıyor her insan önce
Bu yüzden aşka kıyar
***
Giderim, alışığım gitmelere
Direndi bu can ne bitmelere
Giderim, alışığım gitmelere
Direndi bu can ne bitmelere
***
Yetinmeyi bilir misin?