Edip Akbayram

Sardı yine ruhumu Yokluğunun efkarı Bundan sonra anlamı yok Yok ağlamanın kârı Var mı söyle aşk uğruna Ölenlerin günahı *** Elim dilim tutuldu Zalimlere yenildim İki gözüm kör oldu Başkasını görmedim *** Efkarlıyım efkarlı Çaldılar gönlüm yandı Kaf dağının arkasında Benim sevdiğim kaldı Gözlerinin karasında Bir yudum umut vardı *** Sardı yine ruhumu Yokluğunun efkarı Bundan sonra anlamı yok Yok ağlamanın kârı Var mı söyle aşk uğruna Ölenlerin günahı *** Elim dilim tutuldu Zalimlere yenildim İki gözüm kör oldu Başkasını sevmedim *** Efkarlıyım efkarlı Çaldılar gönlüm yandı Kaf dağının arkasında Benim sevdiğim kaldı Gözlerinin karasında Bir yudum umut vardı

Yetinmeyi bilir misin Sana verdiği kadarıyla hayatın? Hoş bilsen de bilmesen de Yara bere içinde bu yollardan geçeceksin *** Yetinmeyi bilir misin Sana verdiği kadarıyla hayatın? Hoş bilsen de bilmesen de Yara bere içinde bu yollardan geçeceksin *** Kazanmayı isterdim, kaybetmeyi değil ama Olmadı yâr Kendini kayırıyor her insan önce Bu yüzden aşka kıyar *** Kazanmayı isterdim, kaybetmeyi değil ama Olmadı yâr Kendini kayırıyor her insan önce Bu yüzden aşka kıyar *** Giderim, alışığım gitmelere Direndi bu can ne bitmelere Giderim, alışığım gitmelere Direndi bu can ne bitmelere *** Kazanmayı isterdim, kaybetmeyi değil ama Olmadı yâr Kendini kayırıyor her insan önce Bu yüzden aşka kıyar *** Giderim, alışığım gitmelere Direndi bu can ne bitmelere Giderim, alışığım gitmelere Direndi bu can ne bitmelere *** Yetinmeyi bilir misin?