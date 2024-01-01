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7/24 Dinle Türküler Yanmaz

Türküler Yanmaz Şarkı Sözleri

Edip Akbayram Türküler Yanmaz şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Edip Akbayram Türküler Yanmaz şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Türküler Yanmaz sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
Edip Akbayram

Edip Akbayram

Türküler Yanmaz

  • Elimdeydi Gül

  • Aşkolsun Sana Çocuk

  • Kuşlar

  • Yitip Giden

  • Türküler Yanmaz

  • Kasımpaşa Kıyıları

  • Çıksam Issız Dağlara

  • Gittin Gideli

  • Diyarbekir Gibi

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