Edip Akbayram

Kurumuş yeşil otları Toprak olmuş umutları Gökte mazi bulutları Bu mezarda bir garip var, garip *** Hızlı hızlı giden yolcu Bu mezarda bir garip var Bak taşına acı acı Bu mezarda bir garip var, garip *** İzi bile yok dünyada Onu aramak beyhude Ne gezersin bu ovada Bu mezarda bir garip var, garip