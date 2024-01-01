Gel Gizli Gizli Şarkı Sözleri
Edip Akbayram Gel Gizli Gizli şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Edip Akbayram Gel Gizli Gizli şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Gel Gizli Gizli sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
Edip Akbayram
Gel Gizli Gizli
Tüm Şarkıları
-
Gönül dağı yağmur yağmur boran olunca
Akar can özüme sel gizli gizli
Bir tenhada can cananı bulunca
***
Sinemi yaralar yâr oy, yâr oy, yâr oy, yâr oy, yâr oy, yâr
Dil gizli gizli
Dil gizli gizli
***
Sinemi yaralar yâr oy, yâr oy, yâr oy, yâr oy, yâr oy, yâr
Dil gizli gizli
Dil gizli gizli
***
Dost elinden gel olmazsa varılmaz
Rızasız bahçenin gülü derilmez
Kalpten kalbe bir yol vardır görülmez
***
Gönülden gönüle gider yâr oy, yâr oy, yâr oy, yâr oy, yâr
Yol gizli gizli
Yol gizli gizli
***
Gönülden gönüle gider yâr oy, yâr oy, yâr oy, yâr oy, yâr
Yol gizli gizli
Yol gizli gizli
***
Seher vakti garip garip bülbül öterken
Kirpiklerim oku yâr yâr cana batarken
Cümle âlem uykusunda yatarken
***
Kimseler görmeden yâr oy, yâr oy, yâr oy, yâr oy, yâr oy, yâr
Gel gizli gizli
Gel gizli gizli
***
Kimseler görmeden yâr oy, yâr oy, yâr oy, yâr oy, yâr oy, yâr
Gel gizli gizli
Gel gizli gizli
***
Belki de dönemem seni göreyim yar
Canım acıyor ağlıyor kuşlar
Son defa gitmeden sana sarılayım yar