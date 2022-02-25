Edip Akbayram

Camların arkasında gece ve kar Beyaz karanlıkta parlayan raylar Umutsuz çaresiz sallanan eller Kavuşulmamayı anlatıyorlar Kavuşulmamayı anlatıyorlar *** Umutsuz çaresiz sallanan eller Kavuşulmamayı anlatıyorlar Kavuşulmamayı anlatıyorlar *** Üçüncü mevkii bekleme salonu Çıplak ayaklı bir çocuk yatıyor Gece ve kar yine pencerelerde Acı türküsünü mırıldanıyor Acı türküsünü mırıldanıyor *** Gece ve kar yine pencerelerde Acı türküsünü mırıldanıyor Acı türküsünü mırıldanıyor *** Bir türkü söylüyorlardı içerde Bu giden kardeşimin türküsüydü Arkadaşlar bakmayın gözlerime Bu milyonların gerçek öyküsüydü Bu milyonların gerçek öyküsüydü *** Arkadaşlar bakmayın gözlerime Bu milyonların gerçek öyküsüydü Bu milyonların gerçek öyküsüydü *** Arkadaşlar bakmayın gözlerime Bu milyonların gerçek öyküsüydü