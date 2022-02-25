Edip Akbayram

Gittin Gideli Öyle ağırım ki kendime Sen benden gittin gideli Öyle ağırım ki kendime Sen benden gittin gideli *** Tenim küs olmuş tenime Sen benden gittin gideli Tenim küs olmuş tenime Sen benden gittin gideli *** Öyle bıkmışım ki kendimden Kurudum düştüm dalımdan Öyle bıkmışım ki kendimden Kurudum düştüm dalımdan *** Sanki ruhum çıktı canımdan Sen benden gittin gideli Sanki ruhum çıktı canımdan Sen benden gittin gideli *** Bir cefam var idi bin oldu Aktı gözüm yaşı sel oldu Bir cefam var idi bin oldu Aktı gözüm yaşı sel oldu *** Yaz baharım döndü kış oldu Sen benden gittin gideli Yaz baharım döndü kış oldu Sen benden gittin gideli

Hava Nasıl Oralarda Senden ayrı geçen günler Ha bugün, ha yarın biter Omzumda bunca yük varken Sırtımda bunca yük varken Biri iner, biri biner *** Sen her gece rüyalarımda Gelip bana ağlıyorsun Kim bilir beni kimlerden Sorup haber alıyorsun Ne haldeyim biliyor musun? *** Hava nasıl oralarda, üşüyor musun? Kar yağıyor, saçlarıma bilmiyor musun? *** Bildiğim pek çok doğru var Gittiğim bir tek yolum var Şu yürekte kaç yangın var? Biri söner, biri yanar *** Sen her gece rüyalarımda Gelip bana ağlıyorsun Bense bir türkü tutturdum Gece gündüz söylüyorum Duyup beni diliyor musun? *** Hava nasıl oralarda, üşüyor musun? Kar yağıyor, saçlarıma bilmiyor musun?