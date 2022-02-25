Dün ve Bugün 2 Şarkı Sözleri
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Edip Akbayram
Dün ve Bugün 2
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Öyle ağırım ki kendime
Sen benden gittin gideli
Öyle ağırım ki kendime
Sen benden gittin gideli
***
Tenim küs olmuş tenime
Sen benden gittin gideli
Tenim küs olmuş tenime
Sen benden gittin gideli
***
Öyle bıkmışım ki kendimden
Kurudum düştüm dalımdan
Öyle bıkmışım ki kendimden
Kurudum düştüm dalımdan
***
Sanki ruhum çıktı canımdan
Sen benden gittin gideli
Sanki ruhum çıktı canımdan
Sen benden gittin gideli
***
Bir cefam var idi bin oldu
Aktı gözüm yaşı sel oldu
Bir cefam var idi bin oldu
Aktı gözüm yaşı sel oldu
***
Yaz baharım döndü kış oldu
Sen benden gittin gideli
Yaz baharım döndü kış oldu
Sen benden gittin gideli
-
Senden ayrı geçen günler
Ha bugün, ha yarın biter
Omzumda bunca yük varken
Sırtımda bunca yük varken
Biri iner, biri biner
***
Sen her gece rüyalarımda
Gelip bana ağlıyorsun
Kim bilir beni kimlerden
Sorup haber alıyorsun
Ne haldeyim biliyor musun?
***
Hava nasıl oralarda, üşüyor musun?
Kar yağıyor, saçlarıma bilmiyor musun?
***
Bildiğim pek çok doğru var
Gittiğim bir tek yolum var
Şu yürekte kaç yangın var?
Biri söner, biri yanar
***
Sen her gece rüyalarımda
Gelip bana ağlıyorsun
Bense bir türkü tutturdum
Gece gündüz söylüyorum
Duyup beni diliyor musun?
***
Hava nasıl oralarda, üşüyor musun?
Kar yağıyor, saçlarıma bilmiyor musun?
-
Sana vuruldum diye düşman oldular bana
Sana vuruldum diye düşman oldular bana
***
Tanımıyorlar beni canım koydum yoluna
Tanımıyorlar beni canım koydum yoluna
***
Çarelerim tükenmez böyle sevdam oldukça
Çarelerim tükenmez böyle sevdam oldukça
***
Kanım çekiyor seni asilik var soyumda
Kanım çekiyor seni asilik var soyumda
***
Her şey senin uğruna katlanmak boyun borcum
Her şey senin uğruna katlanmak boyun borcum
***
Helalim olacaksın başka yolu yok bunun
Sen yarim olacaksın başka yolu yok bunun
Her şey senin uğruna katlanmak boyun borcum
Her şey senin uğruna katlanmak boyun borcum
Helalim olacaksın başka yolu yok bunun
Sen yarim olacaksın başka yolu yok bunun
***
Geceler hayırsızdır görünmüyor tuzaklar
Geceler hayırsızdır görünmüyor tuzaklar
***
Yolu duman bürümüş seçilmiyor uzaklar
Yolu duman bürümüş seçilmiyor uzaklar
***
Bin dereden su gelse temelinden yıksalar
Bin dereden su gelse temelinden yıksalar
***
Yine vazgeçmem gülüm incelen yerden kopar
Yine vazgeçmem gülüm incelen yerden kopar
***
Her şey senin uğruna katlanmak boyun borcum
Her şey senin uğruna katlanmak boyun borcum
Helalim olacaksın başka yolu yok bunun
Sen yarim olacaksın başka yolu yok bunun
Her şey senin uğruna katlanmak boyun borcum
Her şey senin uğruna katlanmak boyun borcum
Helalim olacaksın başka yolu yok bunun
Sen yarim olacaksın başka yolu yok bunun
***
Her şey senin uğruna katlanmak boyun borcum
Her şey senin uğruna katlanmak boyun borcum
Helalim olacaksın başka yolu yok bunun
Sen yarim olacaksın başka yolu yok bunun
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