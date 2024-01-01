Edip Akbayram

-
Öyle ağırım ki kendime
Sen benden gittin gideli
Öyle ağırım ki kendime
Sen benden gittin gideli
***
Tenim küs olmuş tenime
Sen benden gittin gideli
Tenim küs olmuş tenime
Sen benden gittin gideli
***
Öyle bıkmışım ki kendimden
Kurudum düştüm dalımdan
Öyle bıkmışım ki kendimden
Kurudum düştüm dalımdan
***
Sanki ruhum çıktı canımdan
Sen benden gittin gideli
Sanki ruhum çıktı canımdan
Sen benden gittin gideli
***
Bir cefam var idi bin oldu
Aktı gözüm yaşı sel oldu
Bir cefam var idi bin oldu
Aktı gözüm yaşı sel oldu
***
Yaz baharım döndü kış oldu
Sen benden gittin gideli
Yaz baharım döndü kış oldu
Sen benden gittin gideli
-
Aşk olsun aşk olsun aşk olsun sana çocuk aşk olsun
Aşk olsun aşk olsun aşk olsun sana çocuk aşk olsun
***
Acıyorsam sana anam avradım olsun
Acıyorsam sana anam avradım olsun
***
Elbette Türkiye'de en uzun koşuysa devrim
O onun en güzel en güzel yüz metresini koştu
İlk o fırladı lüverden en sekmez mermisiynen
İlk o fırladı lüverden en sekmez mermisiynen
***
En hızlısıydı hepimizin en hızlısıydı hepimizin
İlk o göğüsledi ipi
Aşk olsun aşk olsun aşk olsun sana çocuk aşk olsun
***
Acıyorsam sana anam avradım olsun
Acıyorsam sana anam avradım olsun
Ama aşk olsun
-
Süzülün, uçuşun beni de, beni de alın götürün
Bir okyanus ortasına ya da bir senri yanina
Kanat kanat yelken olup götürün beni kuşlar
Bir dalganın içine ya da kör bir kuyuya
***
Sevda çok uzaklarda, yıldızların da ötesinde
Bilmem nasıl yakalarım kuşlar, kuşlar
Ya umutlar biterse
Gidemem, gidemem, gidemem
O kadar uzaklara gidemem
Tek çarem sonsuzluğa atın beni kuşlar
***
Gidemem, gidemem, gidemem
O kadar uzaklara gidemem
Tek çarem sonsuzluğa atın beni kuşlar
Yetişin nefesim bitiyor, yetişin bana kuşlar
Ya özgürlük adına ya da sevda hatırına
Bir dalı kırık ağacım, söküp beni koparın
Bir deli orman içine bırakın beni kuşlar
***
Sevda çok uzaklarda, yıldızların da ötesinde
Bilmem nasıl yakalarım kuşlar, kuşlar
Ya umutlar biterse
Gidemem, gidemem, gidemem
O kadar uzaklara gidemem
Tek çarem sonsuzluğa atın beni kuşlar
Gidemem, gidemem, gidemem
O kadar uzaklara gidemem
Tek çarem sonsuzluğa atın beni kuşlar
-
Ne söz dinler ah deli gönlüm deli aşklar düşler yaşar
Ne söz dinler ah deli gönlüm deli aşklar düşler yaşar
Utanırım ağlayamam yüreğim yanar
Utanırım ağlayamam yüreğim yanar, yüreğim yanar
***
Ne acılar ne sızılar ne sancılar çekti yüreğim
Ormanlarda yitip giden bir ağaç gibiyim, bir ağaç gibiyim
Ne acılar ne sızılar ne sancılar çekti yüreğim
Ormanlarda yitip giden bir ağaç gibiyim, bir ağaç gibiyim
***
Geçti bahar açmaz güller dizeler dillerde kaldı
Geçti bahar açmaz güller dizeler dillerde kaldı
Mavi renkli uçurtmam tellerde kaldı
Mavi renkli uçurtmam tellerde kaldı, tellerde kaldı
***
Ne acılar ne sızılar ne sancılar çekti yüreğim
Ummanlarda yitip giden bir yelkenliyim, bir yelkenliyim
Ne acılar ne sızılar ne sancılar çekti yüreğim
Ummanlarda yitip giden bir yelkenliyim, bir yelkenliyim
-
Elimdeydi gül
Önümde upuzun yol
Elimdeydi gül
Önümde upuzun yol
***
Yar bana gel der bana gel
Yar bana gel der
Yar bana gel der bana gel
Yar bana gel der
Yar bana gel der
***
Yar bana gel der bana gel
Yar bana gel der
Yar bana gel der bana gel
Yar bana gel der
Yar bana gel der
***
Koynumdaydı gül
Sarıldı bir çift kol
Koynumdaydı gül
Sarıldı bir çift kol
***
Yar bana dur der bana dur
Yar bana dur der
Yar bana dur der bana dur
Yar bana dur der
Yar bana dur der
***
Yar bana dur der bana dur
Yar bana dur der
Yar bana dur der bana dur
Yar bana dur der
Yar bana dur der
***
Bahçemdeydi gül
Alıp götürdü sel
Bahçemdeydi gül
Alıp götürdü sel
***
Sel bana öl der bana öl
Sel bana öl der
Sel bana öl der bana öl
Sel bana öl der
Sel bana öl der
***
Sel bana öl der bana öl
Sel bana öl der
Sel bana öl der bana öl
Sel bana öl der
Sel bana öl der
-
Güneşin ak yüzüne bir duman çöktü
Bir türkü çığlıkla ateşe düştü
Güneşin ak yüzüne bir duman çöktü
Bir türkü çığlıkla ateşe düştü
***
Kuytu bir köşede bir çiçek küstü
Döktü yaprağını boynunu büktü
Kuytu bir köşede bir çiçek küstü
Döktü yaprağını boynunu büktü
***
Şu Sivas'ın elinde sazım çalınmaz
Güllerim yandı yüreğim dayanmaz
Şu Sivas'ın elinde sazım çalınmaz
Güllerim yandı yüreğim dayanmaz
***
Kararmış yüreğin hiç ışığı olmaz
Bilmez misin ki türküler yanmaz
Kararmış yüreğin hiç ışığı olmaz
Bilmez misin ki türküler yanmaz
***
Günü gelir sanma hesap sorulmaz
Dayanır kapına pir sultan ölmez
Günü gelir sanma hesap sorulmaz
Dayanır kapına pir sultan ölmez
***
Şu Sivas'ın elinde sazım çalınmaz
Güllerim yandı yüreğim dayanmaz
Şu Sivas'ın elinde sazım çalınmaz
Güllerim yandı yüreğim dayanmaz
***
Şu Sivas'ın elinde sazım çalınmaz
Güllerim yandı yüreğim dayanmaz
Şu Sivas'ın elinde sazım çalınmaz
Güllerim yandı yüreğim dayanmaz
-
Kasımpaşa kıyıları tersane
Bir kız sevdim alimallah bir tane
Herdem sevdalıya kız mız bahane
Top çiçeğim deste gülüm
Canım İstanbullum
Aman aman bahane
***
Gittim baktım şıkır şıkır Balıkpazarı
Üç tek attım sarhoş oldum ayak üzeri
Üç doluya üç tanecik badem şekeri
Top çiçeğim deste gülüm
Canım İstanbullum
Aman aman badem şekeri
-
Çıksam ıssız dağlara
İnsem viran bağlara
Anlatsam çektiklerimi
Sır vermez rüzgârlara
Anlatsam çektiklerimi
Sır vermez rüzgârlara
***
Yâre giden yol olsam
Yemişlenmiş dal olsam
Bir demet çiçek olup
Yârin göğsünde solsam
***
Kurşun yarası değil
Yürek sancısı değil
Anlatsam çektiklerimi
Çektiğim sevdan değil
Anlatsam çektiklerimi
Çektiğim sevdan değil
***
Can içinde can olsam
Canım' yoluna koysam
Bir demet çiçek olup
Yârin göğsünde solsam
-
Açar, kan kırmızı yediverenler
Açar, kan kırmızı yediverenler
***
Ve kar yağar bir yandan
Savrulur Karacadağ, savrulur zozan
Ve kar yağar bir yandan
Savrulur Karacadağ, savrulur zozan
***
Seni, baharmışın gibi düşünüyorum
Seni, baharmışın gibi düşünüyorum
Seni, Diyarbekir gibi
Seni, Diyarbekir gibi
***
Seni, baharmışın gibi düşünüyorum
Seni, baharmışın gibi düşünüyorum
Seni, Diyarbekir gibi
Seni, Diyarbekir gibi
***
Nelere baskın gelmez ki, nelere baskın
Nelere baskın gelmez ki, nelere baskın
Seni düşünmenin tadı
Seni düşünmenin tadı
***
Seni, baharmışın gibi düşünüyorum
Seni, baharmışın gibi düşünüyorum
Seni, Diyarbekir gibi
Seni, Diyarbekir gibi