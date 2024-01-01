Edip Akbayram

Gittin Gideli Öyle ağırım ki kendime Sen benden gittin gideli Öyle ağırım ki kendime Sen benden gittin gideli *** Tenim küs olmuş tenime Sen benden gittin gideli Tenim küs olmuş tenime Sen benden gittin gideli *** Öyle bıkmışım ki kendimden Kurudum düştüm dalımdan Öyle bıkmışım ki kendimden Kurudum düştüm dalımdan *** Sanki ruhum çıktı canımdan Sen benden gittin gideli Sanki ruhum çıktı canımdan Sen benden gittin gideli *** Bir cefam var idi bin oldu Aktı gözüm yaşı sel oldu Bir cefam var idi bin oldu Aktı gözüm yaşı sel oldu *** Yaz baharım döndü kış oldu Sen benden gittin gideli Yaz baharım döndü kış oldu Sen benden gittin gideli

Aşkolsun Sana Çocuk Aşk olsun aşk olsun aşk olsun sana çocuk aşk olsun Aşk olsun aşk olsun aşk olsun sana çocuk aşk olsun *** Acıyorsam sana anam avradım olsun Acıyorsam sana anam avradım olsun *** Elbette Türkiye'de en uzun koşuysa devrim O onun en güzel en güzel yüz metresini koştu İlk o fırladı lüverden en sekmez mermisiynen İlk o fırladı lüverden en sekmez mermisiynen *** En hızlısıydı hepimizin en hızlısıydı hepimizin İlk o göğüsledi ipi Aşk olsun aşk olsun aşk olsun sana çocuk aşk olsun *** Acıyorsam sana anam avradım olsun Acıyorsam sana anam avradım olsun Ama aşk olsun

Kuşlar Süzülün, uçuşun beni de, beni de alın götürün Bir okyanus ortasına ya da bir senri yanina Kanat kanat yelken olup götürün beni kuşlar Bir dalganın içine ya da kör bir kuyuya *** Sevda çok uzaklarda, yıldızların da ötesinde Bilmem nasıl yakalarım kuşlar, kuşlar Ya umutlar biterse Gidemem, gidemem, gidemem O kadar uzaklara gidemem Tek çarem sonsuzluğa atın beni kuşlar *** Gidemem, gidemem, gidemem O kadar uzaklara gidemem Tek çarem sonsuzluğa atın beni kuşlar Yetişin nefesim bitiyor, yetişin bana kuşlar Ya özgürlük adına ya da sevda hatırına Bir dalı kırık ağacım, söküp beni koparın Bir deli orman içine bırakın beni kuşlar *** Sevda çok uzaklarda, yıldızların da ötesinde Bilmem nasıl yakalarım kuşlar, kuşlar Ya umutlar biterse Gidemem, gidemem, gidemem O kadar uzaklara gidemem Tek çarem sonsuzluğa atın beni kuşlar Gidemem, gidemem, gidemem O kadar uzaklara gidemem Tek çarem sonsuzluğa atın beni kuşlar

Yitip Giden Ne söz dinler ah deli gönlüm deli aşklar düşler yaşar Ne söz dinler ah deli gönlüm deli aşklar düşler yaşar Utanırım ağlayamam yüreğim yanar Utanırım ağlayamam yüreğim yanar, yüreğim yanar *** Ne acılar ne sızılar ne sancılar çekti yüreğim Ormanlarda yitip giden bir ağaç gibiyim, bir ağaç gibiyim Ne acılar ne sızılar ne sancılar çekti yüreğim Ormanlarda yitip giden bir ağaç gibiyim, bir ağaç gibiyim *** Geçti bahar açmaz güller dizeler dillerde kaldı Geçti bahar açmaz güller dizeler dillerde kaldı Mavi renkli uçurtmam tellerde kaldı Mavi renkli uçurtmam tellerde kaldı, tellerde kaldı *** Ne acılar ne sızılar ne sancılar çekti yüreğim Ummanlarda yitip giden bir yelkenliyim, bir yelkenliyim Ne acılar ne sızılar ne sancılar çekti yüreğim Ummanlarda yitip giden bir yelkenliyim, bir yelkenliyim

Elimdeydi Gül Elimdeydi gül Önümde upuzun yol Elimdeydi gül Önümde upuzun yol *** Yar bana gel der bana gel Yar bana gel der Yar bana gel der bana gel Yar bana gel der Yar bana gel der *** Yar bana gel der bana gel Yar bana gel der Yar bana gel der bana gel Yar bana gel der Yar bana gel der *** Koynumdaydı gül Sarıldı bir çift kol Koynumdaydı gül Sarıldı bir çift kol *** Yar bana dur der bana dur Yar bana dur der Yar bana dur der bana dur Yar bana dur der Yar bana dur der *** Yar bana dur der bana dur Yar bana dur der Yar bana dur der bana dur Yar bana dur der Yar bana dur der *** Bahçemdeydi gül Alıp götürdü sel Bahçemdeydi gül Alıp götürdü sel *** Sel bana öl der bana öl Sel bana öl der Sel bana öl der bana öl Sel bana öl der Sel bana öl der *** Sel bana öl der bana öl Sel bana öl der Sel bana öl der bana öl Sel bana öl der Sel bana öl der

Türküler Yanmaz Güneşin ak yüzüne bir duman çöktü Bir türkü çığlıkla ateşe düştü Güneşin ak yüzüne bir duman çöktü Bir türkü çığlıkla ateşe düştü *** Kuytu bir köşede bir çiçek küstü Döktü yaprağını boynunu büktü Kuytu bir köşede bir çiçek küstü Döktü yaprağını boynunu büktü *** Şu Sivas'ın elinde sazım çalınmaz Güllerim yandı yüreğim dayanmaz Şu Sivas'ın elinde sazım çalınmaz Güllerim yandı yüreğim dayanmaz *** Kararmış yüreğin hiç ışığı olmaz Bilmez misin ki türküler yanmaz Kararmış yüreğin hiç ışığı olmaz Bilmez misin ki türküler yanmaz *** Günü gelir sanma hesap sorulmaz Dayanır kapına pir sultan ölmez Günü gelir sanma hesap sorulmaz Dayanır kapına pir sultan ölmez *** Şu Sivas'ın elinde sazım çalınmaz Güllerim yandı yüreğim dayanmaz Şu Sivas'ın elinde sazım çalınmaz Güllerim yandı yüreğim dayanmaz *** Şu Sivas'ın elinde sazım çalınmaz Güllerim yandı yüreğim dayanmaz Şu Sivas'ın elinde sazım çalınmaz Güllerim yandı yüreğim dayanmaz

Kasımpaşa Kıyıları Kasımpaşa kıyıları tersane Bir kız sevdim alimallah bir tane Herdem sevdalıya kız mız bahane Top çiçeğim deste gülüm Canım İstanbullum Aman aman bahane *** Gittim baktım şıkır şıkır Balıkpazarı Üç tek attım sarhoş oldum ayak üzeri Üç doluya üç tanecik badem şekeri Top çiçeğim deste gülüm Canım İstanbullum Aman aman badem şekeri

Çıksam Issız Dağlara Çıksam ıssız dağlara İnsem viran bağlara Anlatsam çektiklerimi Sır vermez rüzgârlara Anlatsam çektiklerimi Sır vermez rüzgârlara *** Yâre giden yol olsam Yemişlenmiş dal olsam Bir demet çiçek olup Yârin göğsünde solsam *** Kurşun yarası değil Yürek sancısı değil Anlatsam çektiklerimi Çektiğim sevdan değil Anlatsam çektiklerimi Çektiğim sevdan değil *** Can içinde can olsam Canım' yoluna koysam Bir demet çiçek olup Yârin göğsünde solsam