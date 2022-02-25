Senden Haber Yok Şarkı Sözleri
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Edip Akbayram
Senden Haber Yok
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Yine düğüm düğüm bağlandı yollar
Aramıza nerden girdi bulutlar
Kalmamış, ne derman ne de umutlar
Bir sürü yanlış var nerde doğrular
***
Biliyorsun gelemem elim kolum bağlanmış
Yüreğim paramparça
***
Bana ceza verseler inan yeridir
Biliyorum dönemem hata benimdir
Şunu bil ki deli gönlüm senindir
Bana ceza verseler inan yeridir
Biliyorum dönemem hata benimdir
Şunu bil ki deli gönlüm senindir
***
Gönlüm senindir, gönlüm senindir
Şunu bil ki deli gönlüm senindir
Gönlüm senindir, gönlüm senindir
Şunu bil ki deli gönlüm senindir
***
Sana satır satır yazdığım sözler
Kimbilir içinde neleri gizler
Gözlerimde yağmur, saçlarımda kar
Çektiğim acıların izini siler
***
Biliyorsun gelemem elim kolum bağlanmış
Yüreğim paramparça
***
Bana ceza verseler inan yeridir
Biliyorum dönemem hata benimdir
Şunu bil ki deli gönlüm senindir
Bana ceza verseler inan yeridir
Biliyorum dönemem hata benimdir
Şunu bil ki deli gönlüm senindir
***
Gönlüm senindir, gönlüm senindir
Şunu bil ki deli gönlüm senindir
Gönlüm senindir, gönlüm senindir
Şunu bil ki deli gönlüm senindir
-
Gece hep aynı gece
Yine senden umut yok
Gece hep aynı gece
Yine senden umut yok
***
Dilimde aynı hece
Ne gün geçer ne de gece
Senden hala bir ses seda yok
***
Dilimde aynı hece
Ne gün geçer ne de gece
Senden hala bir ses seda yok
***
Düştüm dipsiz bir kuyuya
Elimden çeken yok
Düştüm dipsiz bir kuyuya
Elimden çeken yok
***
Uçsuz bucaksız çöldeyim
Aylardır sana hasretim
Ne serap ne de hayalin
Senden bir damla su yok
***
Uçsuz bucaksız çöldeyim
Aylardır sana hasretim
Ne serap ne de hayalin
Senden bir damla su yok
***
Yara hep aynı yara
Yine senden ilaç yok
Yara hep aynı yara
Yine senden ilaç yok
***
Yüreğimde aynı sızı
Çekilmiyor ki sancısı
Senden hala bir ses seda yok
***
Yüreğimde aynı sızı
Çekilmiyor ki sancısı
Senden hala bir ses seda yok
***
Düştüm dipsiz bir kuyuya
Elimden çeken yok
Düştüm dipsiz bir kuyuya
Elimden çeken yok
***
Uçsuz bucaksız çöldeyim
Aylardır sana hasretim
Ne serap ne de hayalin
Senden bir damla su yok
***
Uçsuz bucaksız çöldeyim
Aylardır sana hasretim
Ne serap ne de hayalin
Senden bir damla su yok
***
Uçsuz bucaksız çöldeyim
Aylardır sana hasretim
Ne serap ne de hayalin
Senden bir damla su yok
***
Uçsuz bucaksız çöldeyim
Aylardır sana hasretim
Ne serap ne de hayalin
Senden bir damla su yok
-
İşte gidiyorum çeşmi siyahım
İşte gidiyorum çeşmi siyahım
Aramıza dağlar sıralansa da sıralansa da
Sermayem derdimdir ey dost servetim ahım
Karardıkça bahtım bahtım karalansa da
Sermayem derdimdir ey dost servetim ahım
Karardıkça bahtım bahtım karalansa da
***
Haydi dolaşalım yüce dağlarda
Haydi dolaşalım ey dost yüce dağlarda
Dost beni bıraktı ah ile zarda ah ile zarda
Ölmek istiyorum viran bağlarda
Ayağıma cennet cennet sıralansa da
Ölmek istiyorum ey dost viran bağlarda
Ayağıma cennet cennet sıralansa da
***
Bağladım canımı zülfün teline
Bağladım canımı ey dost zülfün teline
Dost beni düşürdün elin diline elin diline
Güldün Mahsuni'nin ey dost garip haline
Mervan'ın elinde ey dost paralansa da
Güldün Mahsuni'nin ey dost garip haline
Mervan'ın elinde ey dost paralansa da
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