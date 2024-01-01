Güzel Günler Göreceğiz Şarkı Sözleri
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Edip Akbayram
Güzel Günler Göreceğiz
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Güneşin al, şafağın da
Aydınlığı delip geldik
Üreten eller üstüne
Sevdamızı serip geldik
***
Gülümsedik gökyüzüne
Yâr gözüne, kuş izine
Gülümsedik gökyüzüne
Yâr gözüne, kuş izine
***
Umudumuz çiçek açtı
Sabahların mor filizine
Umudumuz çiçek açtı
Sabahların mor filizine
***
Gülümsedik gökyüzüne
Yâr gözüne, kuş izine
Gülümsedik gökyüzüne
Yâr gözüne, kuş izine
***
Umudumuz çiçek açtı
Sabahların mor filizine
Umudumuz çiçek açtı
Sabahların mor filizine
***
Kelebekler uçar gider
Sevinçlerin coşar gider
Işıyan günü volkan gibi
Açar gider, taşar gider
***
Gülümsedik gökyüzüne
Yâr gözüne, kuş izine
Gülümsedik gökyüzüne
Yâr gözüne, kuş izine
***
Umudumuz çiçek açtı
Sabahların mor filizine
Umudumuz çiçek açtı
Sabahların mor filizine
***
Gülümsedik gökyüzüne
Yâr gözüne, kuş izine
Gülümsedik gökyüzüne
Yâr gözüne, kuş izine
***
Umudumuz çiçek açtı
Sabahların mor filizine
Umudumuz çiçek açtı
Sabahların mor filizine