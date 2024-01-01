Edip Akbayram

-
Kuşlar uçmaz, kervan geçmez
Dağlar ardından
Dağlar ardından
***
Bir selamın gelmez oldu
Dostum, dostuna
Dostum, dostuna
***
Güneş battı, karanlıklar
Düşer yarama
Güneş battı karanlıklar
Düşer yarama
***
Yorulmuşum, yorulmuşsun
Vurulmuşum, vurulmuşsun
Yorulmuşum, yorulmuşsun
Vurulmuşum, vurulmuşsun
***
Güneş battı, karanlıklar
Düşer yarama
Güneş battı, karanlıklar
Düşer yarama
***
Kavrulmuş güneşte yüzün
Rüzgâr mı değdi?
Rüzgâr mı değdi?
***
Sararmış saçların, solmuş
Hazan mı değdi?
Hazan mı değdi?
***
Kan kızılı dağı tutmuş
Kurşun mu değdi?
Kan kızılı dağı tutmuş
Kurşun mu değdi?
***
Yorulmuşum, yorulmuşsun
Vurulmuşum, vurulmuşsun
Yorulmuşum, yorulmuşsun
Vurulmuşum, vurulmuşsun
***
Güneş battı, karanlıklar
Düşer yarama
Güneş battı, karanlıklar
Düşer yarama
***
Güneş battı, karanlıklar
Düşer yarama
Güneş battı, karanlıklar
Düşer yarama
***
Güneş battı, karanlıklar
Düşer yarama
Güneş battı, karanlıklar
Düşer yarama
-
Karadeniz, Karadeniz
Karadeniz, Karadeniz
Fırtınalar içindeyiz
***
Dört karanfil verdik sana
Her biri bir engin deniz
Dört karanfil verdik sana
Her biri bir engin deniz
***
Dağlarda kır çiçekleri
Dağlarda kır çiçekleri
Sevgi dolu yürekleri
***
Doğdu ülkemin üstüne
Güneşten sıcak gözleri
Doğdu ülkemin üstüne
Güneşten sıcak gözleri
***
Dağda yanar bir top çiçek
Dağda yanar bir top çiçek
Hepsi bir yumruk, bir yürek
***
Bahar eylediler kışı
Geceyi gündüz ederek
Bahar eylediler kışı
Geceyi gündüz ederek
***
Açlık, karanlık bir yandan
Açlık, karanlık bir yandan
Her taraf zindan mı zindan
***
Ateş yakıp ısındılar
Elleri çözüldü kından
Ateş yakıp ısındılar
Elleri çözüldü kından
***
Karadeniz, Karadeniz
Karadeniz, Karadeniz
Fırtınalar içindeyiz
-
Hey sevgilim, gülüm, yârim
Can içinde şah damarsın
***
Fermansın bu dünyaya
Neye baksam sen varsın
Neye baksam sen varsın
***
Fermansın bu dünyaya
Neye baksam sen varsın
Neye baksam sen varsın
***
Yola düştüm ay batarken
Derelerde buldum seni
Yola düştüm ay batarken
Derelerde buldum seni
***
Ötelerde sanır iken
Berilerde buldum seni
Berilerde buldum seni
***
Ötelerde sanır iken
Berilerde buldum seni
Berilerde buldum seni
***
Ekmeğimi dörde böldüm
Yarılarda buldum seni
Ekmeğimi dörde böldüm
Yarılarda buldum seni
***
Ölülerden haber aldım
Dirilerde buldum seni
Dirilerde buldum seni
***
Ölülerden haber aldım
Dirilerde buldum seni
Dirilerde buldum seni
***
İçimdeki çıralarda
Dışımdaki törelerde
İçimdeki çıralarda
Dışımdaki törelerde
***
Bilemezsin nerelerde
Nerelerde buldum seni
Nerelerde buldum seni
***
Bilemezsin nerelerde
Nerelerde buldum seni
Nerelerde buldum seni
***
Nerelerde buldum seni
Nerelerde buldum seni
Nerelerde buldum seni
-
Senden ayrı geçen günler
Ha bugün ha yarın biter
Senden ayrı geçen günler
Ha bugün ha yarın biter
***
Omzumda bunca yük varken
Omzumda bunca yük varken
Biri iner, biri biner
Biri iner, biri biner
***
Sen her gece rüyalarımda
Gelip bana ağlıyorsun
Kim bilir beni kimlerden
Sorup haber alıyorsun
Ne hâldeyim biliyor musun?
***
Sen her gece rüyalarımda
Gelip bana ağlıyorsun
Kim bilir beni kimlerden
Sorup haber alıyorsun
Ne hâldeyim biliyor musun?
***
Hava nasıl oralarda?
Üşüyor musun?
Kar yağıyor saçlarıma
Bilmiyorsun
***
Hava nasıl oralarda?
Üşüyor musun?
Kar yağıyor saçlarıma
Bilmiyorsun
***
Bildiğim pek çok doğru var
Gittiğim bir tek yolum var
Bildiğim pek çok doğru var
Gittiğim bir tek yolum var
***
Şu yürekte kaç yangın var
Şu yürekte kaç yangın var
Biri söner, biri yanar
Biri söner, biri yanar
***
Sen her gece rüyalarımda
Gelip bana ağlıyorsun
Bense bir türkü tutturdum
Gece gündüz söylüyorum
Duyup beni dinliyor musun?
***
Sen her gece rüyalarımda
Gelip bana ağlıyorsun
Bense bir türkü tutturdum
Gece gündüz söylüyorum
Duyup beni dinliyor musun?
***
Hava nasıl oralarda?
Üşüyor musun?
Kar yağıyor saçlarıma
Bilmiyorsun
***
Hava nasıl oralarda?
Üşüyor musun?
Kar yağıyor saçlarıma
Bilmiyorsun
***
Hava nasıl oralarda?
Üşüyor musun?
Kar yağıyor saçlarıma
Bilmiyorsun
***
Hava nasıl oralarda?
Üşüyor musun?
Kar yağıyor saçlarıma
Bilmiyorsun
-
Bir yanımı sardı müfreze kolu
Bir yanımı sardı varilcioğlu
Bir yanımı sardı müfreze kolu
Bir yanımı sardı varilcioğlu
***
Beşyüz atlıyınan kestiler yolu
Eşkiya dünyaya anam hükümdar olmaz
***
Beşyüz atlıyınan kestiler yolu
Eşkiya dünyaya anam hükümdar olmaz
***
Yıl bin üçyüz kırk bir mevsime uydu
Sebeb oldu şeytan bir cana kıydı
***
Yıl bin üçyüz kırk bir mevsime uydu
Sebeb oldu şeytan bir cana kıydı
***
Katil defterine adımı yazdı
Eşkiya dünyaya anam hükümdar olmaz
***
Katil defterine adımı yazdı
Eşkiya dünyaya anam hükümdar olmaz
***
Sen ağlama anam dertlerim çoktur
Çektiğim çilenin hesabı yoktur
***
Sen ağlama anam dertlerim çoktur
Çektiğim çilenin hesabı yoktur
***
Yiğitlik yolunda üstüme yoktur
Eşkiya dünyaya anam hükümdar olmaz
***
Yiğitlik yolunda üstüme yoktur
Eşkiya dünyaya anam hükümdar olmaz
-
Dört nala gelip uzak asyadan
Akdenize bir kısrak başı gibi uzanan
Bu memleket bizim
Bilekler kan içinde, dişler kenetli, ayaklar çıplak
Ve ipek bir halıya benzeyen toprak
Bu cehennem, bu cennete bizim
***
Kapansın el kapıları bir daha açılmasın
Yok edin insanın insana kulluğunu
Bu davet bizim
Yaşamak bir ağaç gibi tek ve hür
Ve bir orman gibi kardeşçesine
Bu hasret bizim
***
...
***
Bize türkülerimizi söyletmiyorlar
Rokso inci dişli zenci kardeşim
Kartal kanatlı kanaryam
Türkülerimizi bize söyletmiyorlar
***
Korkuyorlar, korkuyorlar şafaktan
Korkuyorlar, korkuyorlar sevmekten
***
Tohumdan ve topraktan korkuyorlar
Akan sudan ve hatırlamaktan korkuyorlar
Sımsıkı bir elmayı dişer gibi gülmekten korkuyorlar
Yağmurda çırılçıplak aramaktan korkuyorlar
Umuttan korkuyorlar Roksom umuttan
***
Korkuyorlar, korkuyorlar şafaktan
Korkuyorlar, korkuyorlar sevmekten
-
Seni saklayacağım inan
Yazdıklarımda, çizdiklerimde
Şarkılarımda, sözlerimde
Şarkılarımda, sözlerimde
***
Sen kalacaksın, kimseler bilmeyecek
Ve kimseler görmeyecek
Yaşayacaksın gözlerimde
Yaşayacaksın gözlerimde
***
Bir seviyi anlamak bir yaşam harcamaktır
Bir seviyi anlamak bir yaşam harcamaktır
Harcayacaksın, harcayacaksın
Gözlerimi kapayacağım, anlayacaksın
***
Bakacaksın benzemiyor gelen günler geçenlere
Bakacaksın benzemiyor gelen günler geçenlere
Dalacaksın, dalacaksın
Gözlerimi kapayacağım, anlayacaksın
***
Dalacaksın, dalacaksın
Gözlerimi kapayacağım, anlayacaksın
Dalacaksın, dalacaksın
Gözlerimi kapayacağım, anlayacaksın
***
Dalacaksın, dala...
-
Masal isteme benden, yavrum
***
Yaşananların hepsi gerçek
***
Kafasında ışık yanan adamlar tıkılır hapise
Aydınlanmasın, aydınlanmasın insanlık diye
Kafasında ışık yanan adamlar tıkılır hapise
Aydınlanmasın, aydınlanmasın insanlık diye
***
Kardeş isteme benden, yavrum
***
Ormanlar yok ediliyor, nefes alamıyoruz
***
Ozon delinmiş yanıyor derimiz
Radyasyon sızıntısı var
Ozon delinmiş yanıyor derimiz
Radyasyon sızıntısı var
***
Kardeş isteme benden, yavrum
Cehennem sanır dünyayı
Kardeş isteme benden, yavrum
Cehennem sanır dünyayı
***
Oyuncak isteme benden, yavrum
***
Satın alamam, çok, çok pahalı
***
Dilersen ucuza
Bir insan kaldı
Dilersen ucuza
Bir insan kaldı
***
Dilersen ucuza
Bir insan kaldı
Dilersen ucuza
Bir insan kaldı
***
Dilersen ucuza
Bir insan kaldı
Dilersen ucuza
Bir insan kaldı
-
Doğdun üç gün aç tuttuk
Üç gün meme vermedik sana
Adiloş bebem
Hasta düşmesin diye
Töremiz böyledir
Saldır şimdi memeye
Saldır da büyü
Adiloş bebem
***
Bunlar ne gerçekler ne çıyanlar
Bunlar aşımıza ekmeğimize göz koyanlar
Tanı bunları tanı da büyü
Adiloş bebem
***
Bu namustur künyemize kazınmış
Bu da sabır allardan süzülmüş
Sarıl bunlara sarıl da büyü
Adiloş bebem