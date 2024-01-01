Senden Vazgeçmem Şarkı Sözleri
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Edip Akbayram
Senden Vazgeçmem
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Güneşi hiç görmedim penceremde
Ne ay doğdu geceme ne bir yıldız
Hem sıkış sıkış hem çöl kadar ıssız
Beş yıldır bir şeyler soluyor içimde
Beş yıldır bir şeyler soluyor içimde
***
Dal olsun diye kuşa uzattımdı kolumu
Omuzlarıma kadar ekmek ufaladımdı
Dal olsun diye kuşa uzattımdı kolumu
Omuzlarıma kadar ekmek ufaladımdı
***
Yanılıp da bir kez bile konmadı
İnip üç adımda bitirdim yolumu
İnip üç adımda bitirdim yolumu
***
Güneşi hiç görmedim penceremde
Ne ay doğdu geceme ne bir yıldız
Hem sıkış sıkış hem çöl kadar ıssız
Beş yıldır bir şeyler soluyor içimde
Beş yıldır bir şeyler soluyor içimde
***
Evet üç adımda bir tokat gibi
Yüzüme çarptı duvar
Evet üç adımda bir tokat gibi
Yüzüme çarptı duvar
***
Dibine çöküp avuçlarımı açtım fakat
Hangisine sapsam ne çok yol var
Hangisine sapsam ne çok yol var
***
Beş yıldır bir şeyler soluyor içimde
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Hangimiz düşmedik kara sevdaya
Hangimiz sevmedik çılgınlar gibi
Hangimiz bir kuytu köşe başında
Bir vefasız için yol gözlemedik mi
***
Herkesten bir anı saklar bu yollar
Herkesin acısı sevgisi kadar
Güzelmiş çirkinmiş ne farkeder ki
Deli gibi sevmek ruhumuzda var
***
Aşığın gözü kör kulağı sağır
Doğruyu yanlışı ondan görmedik
Yakıldı yıkıldı yinede sevgi
Ah o vefasızlar kıymet bilmediler
***
Herkesten bir anı saklar bu yollar
Herkesin acısı sevgisi kadar
Güzelmiş çirkinmiş ne farkeder ki
Deli gibi sevmek ruhumuzda var
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