Edip Akbayram

Güneşi hiç görmedim penceremde Ne ay doğdu geceme ne bir yıldız Hem sıkış sıkış hem çöl kadar ıssız Beş yıldır bir şeyler soluyor içimde Beş yıldır bir şeyler soluyor içimde *** Dal olsun diye kuşa uzattımdı kolumu Omuzlarıma kadar ekmek ufaladımdı Dal olsun diye kuşa uzattımdı kolumu Omuzlarıma kadar ekmek ufaladımdı *** Yanılıp da bir kez bile konmadı İnip üç adımda bitirdim yolumu İnip üç adımda bitirdim yolumu *** Güneşi hiç görmedim penceremde Ne ay doğdu geceme ne bir yıldız Hem sıkış sıkış hem çöl kadar ıssız Beş yıldır bir şeyler soluyor içimde Beş yıldır bir şeyler soluyor içimde *** Evet üç adımda bir tokat gibi Yüzüme çarptı duvar Evet üç adımda bir tokat gibi Yüzüme çarptı duvar *** Dibine çöküp avuçlarımı açtım fakat Hangisine sapsam ne çok yol var Hangisine sapsam ne çok yol var *** Beş yıldır bir şeyler soluyor içimde