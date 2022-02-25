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7/24 Dinle Bir Şarkın Olsun Dudaklarında

Bir Şarkın Olsun Dudaklarında Şarkı Sözleri

Edip Akbayram Bir Şarkın Olsun Dudaklarında şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Edip Akbayram Bir Şarkın Olsun Dudaklarında şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Bir Şarkın Olsun Dudaklarında sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
Edip Akbayram

Edip Akbayram

Bir Şarkın Olsun Dudaklarında

  • Hakim Bey

  • Beni Kör Kuyularda

  • Ölüm Dediğin Nedir Ki

  • Herşey Senin Uğruna

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