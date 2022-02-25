Bir Şarkın Olsun Dudaklarında Şarkı Sözleri
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Edip Akbayram
Bir Şarkın Olsun Dudaklarında
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Dayanacak hal kalmadı, her şey gidiyor gücüme
Anlayacak yar kalmadı, herkes geliyor üstüme
Anlayacak yar kalmadı, herkes geliyor üstüme
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Bir yapan beş sayanlardan, yalanlardan, riyalardan
Yetim hakkı çalanlardan bıktım usandım hakim bey
Yetim hakkı çalanlardan bıktım usandım hakim bey
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Ah hakim bey, vah hakim bey ben masumum gör hakim bey
Zaten boynum kıldan ince, kalem sende kır hakim bey
Benim boynum kıldan ince, kır kalemi kır hakim bey
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Heder oldu parçalandı ömrüm tam kırk üç yerinden
Heder oldu parçalandı ömrüm tam kırk üç yerinden
Çoğu gitti azı kaldı canın sağ olsun hakim bey
Çoğu gitti azı kaldı canın sağ olsun hakim bey
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Bir yapan beş sayanlardan, yalanlardan, riyalardan
Yetim hakkı çalanlardan bıktım usandım hakim bey
Yetim hakkı çalanlardan bıktım usandım hakim bey
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Ah hakim bey, vah hakim bey ben masumum gör hakim bey
Zaten boynum kıldan ince, kalem sende kır hakim bey
Benim boynum kıldan ince, kır kalemi kır hakim bey
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Aah
Beni kör kuyularda merdivensiz bıraktın
Beni kör kuyularda merdivensiz bıraktın
Denizler ortasında bak yelkensiz bıraktın
Denizler ortasında bak yelkensiz bıraktın
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Denizler ortasında bak yelkensiz bıraktın
Öylesine yıktın ki bütün inançlarımı
Öylesine yıktın ki bütün inançlarımı
Beni sensiz bıraktın
Beni bensiz bıraktın
Beni sensiz bıraktın, beni bensiz bıraktın
Beni bensiz bıraktın
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