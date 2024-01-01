Edip Akbayram

Hani Şarkı Sözleri
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Bilsem alaz alaz yanarmıydım yar
Bilsem ellerini ararmıydım yar
Bilsem gecelerce ağlarmıydım yar
Bilsem gecelerce ağlarmıydım yar
***
Hani ben dağlardım, rüzgarım sendin
Hani ben akşamdım, sabahım sendin
Hani ben zemheri, baharım sendin
Beni böyle yarım, bırakıp gittin
***
Bilsem inanırda severmiydim yar
Bilsem umut umut özlermiydim yar
Bilsem yollarını gözlermiydim yar
Bilsem yollarını gözlermiydim yar
***
Hani ben dağlardım rüzgarım sendin
Hani ben akşamdım sabahım sendin
Hani ben zemheri baharım sendin
Beni böyle yarım bırakıp gittin
***
Hani ben dağlardım rüzgarım sendin
Hani ben akşamdım sabahım sendin