×
7/24 Dinle Mobil uygulaması
Uygulamada Aç
DİNLENİYOR...
7/24 Dinle Dün ve Bugün

Dün ve Bugün Şarkı Sözleri

Edip Akbayram Dün ve Bugün şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Edip Akbayram Dün ve Bugün şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Dün ve Bugün sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
Edip Akbayram

Edip Akbayram

Dün ve Bugün

  • Hasretinle Yandı Gönlüm

  • Karadeniz

  • Değmen Benim Gönlüme

  • Darmadağın

  • Gidenlerin Türküsü

  • Nice Yıllara

  • Mehmet Emmi

  • Garip

  • Eşkiya Dünyaya

  • Vesikalı Yarim (Gelirli şiir)

  • Çocuklar

  • Kibar Gelin

  • Ben Ölürsem

Copyright © 2024 724 Dinle. Tüm Hakları Saklıdır.

Ses Hızı 1x
Ses Hızı