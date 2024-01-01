Edip Akbayram

Hava Nasıl Oralarda Senden ayrı geçen günler Ha bugün ha yarın biter Senden ayrı geçen günler Ha bugün ha yarın biter *** Omzumda bunca yük varken Omzumda bunca yük varken Biri iner, biri biner Biri iner, biri biner *** Sen her gece rüyalarımda Gelip bana ağlıyorsun Kim bilir beni kimlerden Sorup haber alıyorsun Ne hâldeyim biliyor musun? *** Sen her gece rüyalarımda Gelip bana ağlıyorsun Kim bilir beni kimlerden Sorup haber alıyorsun Ne hâldeyim biliyor musun? *** Hava nasıl oralarda? Üşüyor musun? Kar yağıyor saçlarıma Bilmiyorsun *** Hava nasıl oralarda? Üşüyor musun? Kar yağıyor saçlarıma Bilmiyorsun *** Bildiğim pek çok doğru var Gittiğim bir tek yolum var Bildiğim pek çok doğru var Gittiğim bir tek yolum var *** Şu yürekte kaç yangın var Şu yürekte kaç yangın var Biri söner, biri yanar Biri söner, biri yanar *** Sen her gece rüyalarımda Gelip bana ağlıyorsun Bense bir türkü tutturdum Gece gündüz söylüyorum Duyup beni dinliyor musun? *** Sen her gece rüyalarımda Gelip bana ağlıyorsun Bense bir türkü tutturdum Gece gündüz söylüyorum Duyup beni dinliyor musun? *** Hava nasıl oralarda? Üşüyor musun? Kar yağıyor saçlarıma Bilmiyorsun *** Hava nasıl oralarda? Üşüyor musun? Kar yağıyor saçlarıma Bilmiyorsun *** Hava nasıl oralarda? Üşüyor musun? Kar yağıyor saçlarıma Bilmiyorsun *** Hava nasıl oralarda? Üşüyor musun? Kar yağıyor saçlarıma Bilmiyorsun

Karadeniz Karadeniz, Karadeniz Karadeniz, Karadeniz Fırtınalar içindeyiz *** Dört karanfil verdik sana Her biri bir engin deniz Dört karanfil verdik sana Her biri bir engin deniz *** Dağlarda kır çiçekleri Dağlarda kır çiçekleri Sevgi dolu yürekleri *** Doğdu ülkemin üstüne Güneşten sıcak gözleri Doğdu ülkemin üstüne Güneşten sıcak gözleri *** Dağda yanar bir top çiçek Dağda yanar bir top çiçek Hepsi bir yumruk, bir yürek *** Bahar eylediler kışı Geceyi gündüz ederek Bahar eylediler kışı Geceyi gündüz ederek *** Açlık, karanlık bir yandan Açlık, karanlık bir yandan Her taraf zindan mı zindan *** Ateş yakıp ısındılar Elleri çözüldü kından Ateş yakıp ısındılar Elleri çözüldü kından *** Karadeniz, Karadeniz Karadeniz, Karadeniz Fırtınalar içindeyiz

Şahdamar Hey sevgilim, gülüm, yârim Can içinde şah damarsın *** Fermansın bu dünyaya Neye baksam sen varsın Neye baksam sen varsın *** Fermansın bu dünyaya Neye baksam sen varsın Neye baksam sen varsın *** Yola düştüm ay batarken Derelerde buldum seni Yola düştüm ay batarken Derelerde buldum seni *** Ötelerde sanır iken Berilerde buldum seni Berilerde buldum seni *** Ötelerde sanır iken Berilerde buldum seni Berilerde buldum seni *** Ekmeğimi dörde böldüm Yarılarda buldum seni Ekmeğimi dörde böldüm Yarılarda buldum seni *** Ölülerden haber aldım Dirilerde buldum seni Dirilerde buldum seni *** Ölülerden haber aldım Dirilerde buldum seni Dirilerde buldum seni *** İçimdeki çıralarda Dışımdaki törelerde İçimdeki çıralarda Dışımdaki törelerde *** Bilemezsin nerelerde Nerelerde buldum seni Nerelerde buldum seni *** Bilemezsin nerelerde Nerelerde buldum seni Nerelerde buldum seni *** Nerelerde buldum seni Nerelerde buldum seni Nerelerde buldum seni

Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz Bir yanımı sardı müfreze kolu Bir yanımı sardı varilcioğlu Bir yanımı sardı müfreze kolu Bir yanımı sardı varilcioğlu *** Beşyüz atlıyınan kestiler yolu Eşkiya dünyaya anam hükümdar olmaz *** Beşyüz atlıyınan kestiler yolu Eşkiya dünyaya anam hükümdar olmaz *** Yıl bin üçyüz kırk bir mevsime uydu Sebeb oldu şeytan bir cana kıydı *** Yıl bin üçyüz kırk bir mevsime uydu Sebeb oldu şeytan bir cana kıydı *** Katil defterine adımı yazdı Eşkiya dünyaya anam hükümdar olmaz *** Katil defterine adımı yazdı Eşkiya dünyaya anam hükümdar olmaz *** Sen ağlama anam dertlerim çoktur Çektiğim çilenin hesabı yoktur *** Sen ağlama anam dertlerim çoktur Çektiğim çilenin hesabı yoktur *** Yiğitlik yolunda üstüme yoktur Eşkiya dünyaya anam hükümdar olmaz *** Yiğitlik yolunda üstüme yoktur Eşkiya dünyaya anam hükümdar olmaz

Bu Memleket Bizim (Şiir) Dört nala gelip uzak asyadan Akdenize bir kısrak başı gibi uzanan Bu memleket bizim Bilekler kan içinde, dişler kenetli, ayaklar çıplak Ve ipek bir halıya benzeyen toprak Bu cehennem, bu cennete bizim *** Kapansın el kapıları bir daha açılmasın Yok edin insanın insana kulluğunu Bu davet bizim Yaşamak bir ağaç gibi tek ve hür Ve bir orman gibi kardeşçesine Bu hasret bizim *** ... *** Bize türkülerimizi söyletmiyorlar Rokso inci dişli zenci kardeşim Kartal kanatlı kanaryam Türkülerimizi bize söyletmiyorlar *** Korkuyorlar, korkuyorlar şafaktan Korkuyorlar, korkuyorlar sevmekten *** Tohumdan ve topraktan korkuyorlar Akan sudan ve hatırlamaktan korkuyorlar Sımsıkı bir elmayı dişer gibi gülmekten korkuyorlar Yağmurda çırılçıplak aramaktan korkuyorlar Umuttan korkuyorlar Roksom umuttan *** Korkuyorlar, korkuyorlar şafaktan Korkuyorlar, korkuyorlar sevmekten

Saklayacağım Seni saklayacağım inan Yazdıklarımda, çizdiklerimde Şarkılarımda, sözlerimde Şarkılarımda, sözlerimde *** Sen kalacaksın, kimseler bilmeyecek Ve kimseler görmeyecek Yaşayacaksın gözlerimde Yaşayacaksın gözlerimde *** Bir seviyi anlamak bir yaşam harcamaktır Bir seviyi anlamak bir yaşam harcamaktır Harcayacaksın, harcayacaksın Gözlerimi kapayacağım, anlayacaksın *** Bakacaksın benzemiyor gelen günler geçenlere Bakacaksın benzemiyor gelen günler geçenlere Dalacaksın, dalacaksın Gözlerimi kapayacağım, anlayacaksın *** Dalacaksın, dalacaksın Gözlerimi kapayacağım, anlayacaksın Dalacaksın, dalacaksın Gözlerimi kapayacağım, anlayacaksın *** Dalacaksın, dala...

Güneş Battı Kuşlar uçmaz, kervan geçmez Dağlar ardından Dağlar ardından *** Bir selamın gelmez oldu Dostum, dostuna Dostum, dostuna *** Güneş battı, karanlıklar Düşer yarama Güneş battı karanlıklar Düşer yarama *** Yorulmuşum, yorulmuşsun Vurulmuşum, vurulmuşsun Yorulmuşum, yorulmuşsun Vurulmuşum, vurulmuşsun *** Güneş battı, karanlıklar Düşer yarama Güneş battı, karanlıklar Düşer yarama *** Kavrulmuş güneşte yüzün Rüzgâr mı değdi? Rüzgâr mı değdi? *** Sararmış saçların, solmuş Hazan mı değdi? Hazan mı değdi? *** Kan kızılı dağı tutmuş Kurşun mu değdi? Kan kızılı dağı tutmuş Kurşun mu değdi? *** Yorulmuşum, yorulmuşsun Vurulmuşum, vurulmuşsun Yorulmuşum, yorulmuşsun Vurulmuşum, vurulmuşsun *** Güneş battı, karanlıklar Düşer yarama Güneş battı, karanlıklar Düşer yarama *** Güneş battı, karanlıklar Düşer yarama Güneş battı, karanlıklar Düşer yarama *** Güneş battı, karanlıklar Düşer yarama Güneş battı, karanlıklar Düşer yarama

İsteme Benden Masal isteme benden, yavrum *** Yaşananların hepsi gerçek *** Kafasında ışık yanan adamlar tıkılır hapise Aydınlanmasın, aydınlanmasın insanlık diye Kafasında ışık yanan adamlar tıkılır hapise Aydınlanmasın, aydınlanmasın insanlık diye *** Kardeş isteme benden, yavrum *** Ormanlar yok ediliyor, nefes alamıyoruz *** Ozon delinmiş yanıyor derimiz Radyasyon sızıntısı var Ozon delinmiş yanıyor derimiz Radyasyon sızıntısı var *** Kardeş isteme benden, yavrum Cehennem sanır dünyayı Kardeş isteme benden, yavrum Cehennem sanır dünyayı *** Oyuncak isteme benden, yavrum *** Satın alamam, çok, çok pahalı *** Dilersen ucuza Bir insan kaldı Dilersen ucuza Bir insan kaldı *** Dilersen ucuza Bir insan kaldı Dilersen ucuza Bir insan kaldı *** Dilersen ucuza Bir insan kaldı Dilersen ucuza Bir insan kaldı