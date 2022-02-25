Edip Akbayram

Senden ayrı geçen günler Ha bugün, ha yarın biter Omzumda bunca yük varken Sırtımda bunca yük varken Biri iner, biri biner *** Sen her gece rüyalarımda Gelip bana ağlıyorsun Kim bilir beni kimlerden Sorup haber alıyorsun Ne haldeyim biliyor musun? *** Hava nasıl oralarda, üşüyor musun? Kar yağıyor, saçlarıma bilmiyor musun? *** Bildiğim pek çok doğru var Gittiğim bir tek yolum var Şu yürekte kaç yangın var? Biri söner, biri yanar *** Sen her gece rüyalarımda Gelip bana ağlıyorsun Bense bir türkü tutturdum Gece gündüz söylüyorum Duyup beni diliyor musun? *** Hava nasıl oralarda, üşüyor musun? Kar yağıyor, saçlarıma bilmiyor musun?