Bir Eksiğiz: Ahmet Kaya Şarkı Sözleri
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Edip Akbayram
Bir Eksiğiz: Ahmet Kaya
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Sana vuruldum diye düşman oldular bana
Sana vuruldum diye düşman oldular bana
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Tanımıyorlar beni canım koydum yoluna
Tanımıyorlar beni canım koydum yoluna
***
Çarelerim tükenmez böyle sevdam oldukça
Çarelerim tükenmez böyle sevdam oldukça
***
Kanım çekiyor seni asilik var soyumda
Kanım çekiyor seni asilik var soyumda
***
Her şey senin uğruna katlanmak boyun borcum
Her şey senin uğruna katlanmak boyun borcum
***
Helalim olacaksın başka yolu yok bunun
Sen yarim olacaksın başka yolu yok bunun
Her şey senin uğruna katlanmak boyun borcum
Her şey senin uğruna katlanmak boyun borcum
Helalim olacaksın başka yolu yok bunun
Sen yarim olacaksın başka yolu yok bunun
***
Geceler hayırsızdır görünmüyor tuzaklar
Geceler hayırsızdır görünmüyor tuzaklar
***
Yolu duman bürümüş seçilmiyor uzaklar
Yolu duman bürümüş seçilmiyor uzaklar
***
Bin dereden su gelse temelinden yıksalar
Bin dereden su gelse temelinden yıksalar
***
Yine vazgeçmem gülüm incelen yerden kopar
Yine vazgeçmem gülüm incelen yerden kopar
***
Her şey senin uğruna katlanmak boyun borcum
Her şey senin uğruna katlanmak boyun borcum
Helalim olacaksın başka yolu yok bunun
Sen yarim olacaksın başka yolu yok bunun
Her şey senin uğruna katlanmak boyun borcum
Her şey senin uğruna katlanmak boyun borcum
Helalim olacaksın başka yolu yok bunun
Sen yarim olacaksın başka yolu yok bunun
***
Her şey senin uğruna katlanmak boyun borcum
Her şey senin uğruna katlanmak boyun borcum
Helalim olacaksın başka yolu yok bunun
Sen yarim olacaksın başka yolu yok bunun
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Yağmur yağar ıslanırsın vay aman
Güneş doğar kaybolursun vay aman
Ay ışığı der durursun vay aman
Yakamozsun sen
***
Sessiz sessiz ağlar gibisin vay aman
Zaman geldi gideceksin vay aman
Bırak ay gitsin sen kal bu gece vay aman
Umudumsun sen
***
Yağmur yağar ıslanırsın vay aman
Güneş doğar kaybolursun vay aman
Ay ışığı der durursun vay aman
Yakamozsun sen
***
Sessiz sessiz ağlar gibisin vay aman
Zaman geldi gideceksin vay aman
Bırak ay gitsin sen kal bu gece vay aman
Umudumsun sen
***
Yağmur yağar ıslanırsın vay aman
Güneş doğar kaybolursun vay aman
Ay ışığı der durursun vay aman
Yakamozsun sen
***
Sessiz sessiz ağlar gibisin vay aman
Zaman geldi gideceksin vay aman
Bırak ay gitsin sen kal bu gece vay aman
Umudumsun sen
***
Yağmur yağar ıslanırsın vay aman
Güneş doğar kaybolursun vay aman
Ay ışığı der durursun vay aman
Yakamozsun sen
***
Sessiz sessiz ağlar gibisin vay aman (vay aman)
Zaman geldi gideceksin vay aman
Bırak ay gitsin sen kal bu gece vay aman
Umudumsun sen
Umudumsun sen
Umudumsun sen
Umudumsun sen
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Acı çekmek özgürlükse
Özgürüz ikimizde
O yuvasız çalıkuşu
Bense kafeste kanarya
***
O dolaşmış daldan dala
Savurmuş yüreğini
Ben bölmüşüm yüreğimi
Baş kaldıran dizelere
***
Aramakmış oysa sevmek
Özlemekmiş oysa sevmek
Bulup, bulup yitirmekmiş
Düşsel bir oyuncağı
***
Yalanmış hepsi yalan
Yalanmış hepsi yalan
Sevmek diye bir şey varmış
Sevmek diye bir şey yokmuş
***
Acı çektim günlerce
Acı çektim susarak
Şu kısacık konuklukta
Deprem kargaşasında
***
Yaşadım birkaç bin yıl
Acılara tutunarak
Acı çekmek özgürlükse
Özgürüz ikimizde
***
Acılardan arta kalan
İşte bu bakışlarmış
Buğu diye gözlerimde
Gün batımı bulutlarmış
***
Yalanmış hepsi yalan
Yalanmış hepsi yalan
Savrulup gitmek varmış ayrı yörüngelerde
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