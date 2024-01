Edip Akbayram

Sana vuruldum diye düşman oldular bana Sana vuruldum diye düşman oldular bana *** Tanımıyorlar beni canım koydum yoluna Tanımıyorlar beni canım koydum yoluna *** Çarelerim tükenmez böyle sevdam oldukça Çarelerim tükenmez böyle sevdam oldukça *** Kanım çekiyor seni asilik var soyumda Kanım çekiyor seni asilik var soyumda *** Her şey senin uğruna katlanmak boyun borcum Her şey senin uğruna katlanmak boyun borcum *** Helalim olacaksın başka yolu yok bunun Sen yarim olacaksın başka yolu yok bunun Her şey senin uğruna katlanmak boyun borcum Her şey senin uğruna katlanmak boyun borcum Helalim olacaksın başka yolu yok bunun Sen yarim olacaksın başka yolu yok bunun *** Geceler hayırsızdır görünmüyor tuzaklar Geceler hayırsızdır görünmüyor tuzaklar *** Yolu duman bürümüş seçilmiyor uzaklar Yolu duman bürümüş seçilmiyor uzaklar *** Bin dereden su gelse temelinden yıksalar Bin dereden su gelse temelinden yıksalar *** Yine vazgeçmem gülüm incelen yerden kopar Yine vazgeçmem gülüm incelen yerden kopar *** Her şey senin uğruna katlanmak boyun borcum Her şey senin uğruna katlanmak boyun borcum Helalim olacaksın başka yolu yok bunun Sen yarim olacaksın başka yolu yok bunun Her şey senin uğruna katlanmak boyun borcum Her şey senin uğruna katlanmak boyun borcum Helalim olacaksın başka yolu yok bunun Sen yarim olacaksın başka yolu yok bunun *** Her şey senin uğruna katlanmak boyun borcum Her şey senin uğruna katlanmak boyun borcum Helalim olacaksın başka yolu yok bunun Sen yarim olacaksın başka yolu yok bunun