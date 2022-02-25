İlle de Memleket Şarkı Sözleri
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Edip Akbayram
İlle de Memleket
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Seni dünya paylaşamıyor, şiirlerin bin dilde
Senin senden okumak var ya seninle aynı dilde
Mezarın or'da olsa, bur'da olsa ne olur
Tepende bir taş olsa, çınar olsa ne olur
***
Nazım Hikmet memleket, memleket Nazım Hikmet
Kafiye için yazmadık, hasret sana memleket
Nazım Hikmet memleket, memleket Nazım Hikmet
Kafiye için yazmadık, hasret sana memleket
***
Kitapların özgür artık, müjdeler olsun Nazım
Sen yazmaya devam et, hasreti yazma Nazım
Varna önlerindeydin, sen artık döndün Nazım
Karadeniz küpürdü, memlekettesin Nazım
***
Nazım Hikmet memleket, memleket Nazım Hikmet
Kafiye için yazmadık, hasret sana memleket
Nazım Hikmet memleket, memleket Nazım Hikmet
Kafiye için yazmadık, hasret sana memleket
***
Nazım Hikmet memleket, memleket Nazım Hikmet
Kafiye için yazmadık, hasret sana memleket
***
Ölürsem, o günden önce yani
Öyle gibi de görünüyo'
Anadolu'da bir köy mezarlığına gömün beni
Ve de uyarına gelirse
Tepemde bir de çınar olursa
Taş maş da istemez hani
***
Nazım Hikmet memleket, memleket Nazım Hikmet
Kafiye için yazmadık, hasret sana memleket
Nazım Hikmet memleket, memleket Nazım Hikmet
Kafiye için yazmadık, hasret sana memleket
***
Nazım Hikmet memleket, memleket Nazım Hikmet
Kafiye için yazmadık, hasret sana memleket