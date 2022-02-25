Edip Akbayram

Seni dünya paylaşamıyor, şiirlerin bin dilde Senin senden okumak var ya seninle aynı dilde Mezarın or'da olsa, bur'da olsa ne olur Tepende bir taş olsa, çınar olsa ne olur *** Nazım Hikmet memleket, memleket Nazım Hikmet Kafiye için yazmadık, hasret sana memleket Nazım Hikmet memleket, memleket Nazım Hikmet Kafiye için yazmadık, hasret sana memleket *** Kitapların özgür artık, müjdeler olsun Nazım Sen yazmaya devam et, hasreti yazma Nazım Varna önlerindeydin, sen artık döndün Nazım Karadeniz küpürdü, memlekettesin Nazım *** Nazım Hikmet memleket, memleket Nazım Hikmet Kafiye için yazmadık, hasret sana memleket Nazım Hikmet memleket, memleket Nazım Hikmet Kafiye için yazmadık, hasret sana memleket *** Nazım Hikmet memleket, memleket Nazım Hikmet Kafiye için yazmadık, hasret sana memleket *** Ölürsem, o günden önce yani Öyle gibi de görünüyo' Anadolu'da bir köy mezarlığına gömün beni Ve de uyarına gelirse Tepemde bir de çınar olursa Taş maş da istemez hani *** Nazım Hikmet memleket, memleket Nazım Hikmet Kafiye için yazmadık, hasret sana memleket Nazım Hikmet memleket, memleket Nazım Hikmet Kafiye için yazmadık, hasret sana memleket *** Nazım Hikmet memleket, memleket Nazım Hikmet Kafiye için yazmadık, hasret sana memleket