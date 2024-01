Edip Akbayram

İnce ince bir kar yağar fakirlerin üstüne Neden felek inanmıyor gariplerin sözüne? Yandım yandım, bana of of Etme ağam n'olur, n'olur, n'olur n'olur n'olur *** Adam mı ölür toprak verince? Hayat sevince n'olur, n'olur, n'olur n'olur n'olur? Adam mı ölür toprak verince? Hayat sevince n'olur, n'olur, n'olur n'olur n'olur? *** Sen anandan, ben babamdan ağa doğmadık dostum Gel beraber yaşayalım, sanma ki sana küstüm Yandık yandık, bize of of Etme ağam n'olur, n'olur, n'olur n'olur n'olur *** Adam mı ölür toprak verince? Hayat sevince n'olur, n'olur, n'olur n'olur n'olur? Adam mı ölür toprak verince? Hayat sevince n'olur, n'olur, n'olur n'olur n'olur?