Edip Akbayram

İstek Yanıyor beynimin kanı Bilmem nerelere gitsem Yanıyor beynimin kanı Bilmem nerelere gitsem *** İçimi yakan derdimi bilmem kimlere anlatsam İçimi yakan derdimi bilmem kimlere anlatsam *** İçiliversem dem gibi Kırılıversem cam gibi İçiliversem dem gibi Kırılıversem cam gibi *** Şamdanda yanan mum gibi sabahı görmeden bitsem Şamdanda yanan mum gibi sabahı görmeden bitsem *** Ya bir dağ başına gelip Yüce bir ormana dalıp Ya bir dağ başına gelip Yüce bir ormana dalıp *** Beni yaradanı bulup malını başına atsam Beni yaradanı bulup malını başına atsam *** Görünmez kollar boynumda Yarin hayali karşımda Görünmez kollar boynumda Yarin hayali karşımda *** Sıcak bir kurşun beynimde Bir ağaç dibinde yatsam Sıcak bir kurşun beynimde Bir ağaç dibinde yatsam

Merdo Sana bir gün olsun gülmedi hayat Kaderi berbat Merdo, Merdo Burası gurbet, burası gurbet Kaderi berbat Merdo, Merdo Burası gurbet, burası gurbet *** Gelme demedim mi Merdo Dönme demedim mi? Vururlar seni Merdo, Merdo Söylemedim mi? söylemedim mi? Vururlar seni Merdo, Merdo Söylemedim mi? söylemedim mi? *** Köprünün başında Merdo Pusu kurarlar Seni ararlar Merdo, Merdo İzin sorarlar, seni kırarlar Seni ararlar Merdo, Merdo İzin sorarlar, seni kırarlar *** Gelme demedim mi Merdo Dönme demedim mi? Vururlar seni Merdo, Merdo Söylemedim mi? söylemedim mi? Vururlar seni Merdo, Merdo Söylemedim mi? söylemedim mi? *** Mahsuni yanıyor derdo Bitti baharı Bahar ayları Merdo, Merdo Soldu dağları, yeşil bağları Bahar ayları Merdo, Merdo Soldu dağları, yeşil bağları *** Gelme demedim mi Merdo Dönme demedim mi? Vururlar seni Merdo Merdo Söylemedim mi? söylemedim mi? Vururlar seni Merdo Merdo Söylemedim mi? söylemedim mi?

Hani Bilsem alaz alaz yanarmıydım yar Bilsem ellerini ararmıydım yar Bilsem gecelerce ağlarmıydım yar Bilsem gecelerce ağlarmıydım yar *** Hani ben dağlardım, rüzgarım sendin Hani ben akşamdım, sabahım sendin Hani ben zemheri, baharım sendin Beni böyle yarım, bırakıp gittin *** Bilsem inanırda severmiydim yar Bilsem umut umut özlermiydim yar Bilsem yollarını gözlermiydim yar Bilsem yollarını gözlermiydim yar *** Hani ben dağlardım rüzgarım sendin Hani ben akşamdım sabahım sendin Hani ben zemheri baharım sendin Beni böyle yarım bırakıp gittin *** Hani ben dağlardım rüzgarım sendin Hani ben akşamdım sabahım sendin

Sözüm Ona İnsandım Sözüm ona insandım Hamsiydim, buğulandım Koynumdaki hatunu Havva anamız sandım *** Beyazıt Kulesi'ydim Hem Kumkapı'daki yangın Arap itfaiyeciynen Kendi derdime yandım *** Yandım, yandım, yandım Kendi derdime yandım *** Beyazıt Kulesi'ydim Hem Kumkapı'daki yangın Arap itfaiyeciynen Kendi derdime yandım *** Yandım, yandım, yandım Kendi derdime yandım Yandım, yandım, yandım Kendi derdime yandım *** Banaz'daydı bazlamam Ve radyodaki reklam Yaşamı yandaş sayıp Bana bir ekmek bandım *** Gül benizli isyanım Eksi çıktıkça kanım Ben ölsem, ölsem bile Dipdiri o sol yanım *** Yandım, yandım, yandım Kendi derdime yandım *** Gül benizli isyanım Eksi çıktıkça kanım Ben ölsem, ölsem bile Dipdiri o sol yanım *** Yandım, yandım, yandım Kendi derdime yandım Yandım, yandım, yandım Kendi derdime yandım

Zor İş Güvenilmez gayrı dostun sözüne, sözüne, sözüne Adam olan ayrı düşmez özüne, özüne, özüne Aklım ermez şu feleğin işine Yalnızım ben, yalnız kalmak zor iş (zor iş) *** Dar günümde koynumda bir yılan İnsanlar hep çiyan, yalnızlık vallah zor iş Zor günümde koynumda bir yılan İnsanlar hep çiyan, yalnızlık vallah zor iş *** Garip sever düşer elin diline, diline, diline Teni değmez sevdiğinin tenine, tenine, tenine Aklım ermez şu feleğin işine Yalnızım ben, yalnız kalmak zor iş (zor iş) *** Dar günümde koynumda bir yılan İnsanlar hep çiyan, yalnızlık vallah zor iş Zor günümde koynumda bir yılan İnsanlar hep çiyan, yalnızlık of vallah zor iş

Yaralar Gönül Evvel gonca gülü vardı Dalında bülbülü vardı Felek vurdu, yaraladı Felek vurdu, yaraladı Bizi dosttan araladı Bizi dosttan araladı, of *** Bilmem hangi yola gide'm Bir amansız çöle gide'm Bırak da dostumu göre'm Yine ondan sonra öle'm Yine ondan sonra öle'm, of *** Yaralar gönül Yaralar gönül Gurbet dertleri sıralar gönül Sıralar gönül, sıralar Gurbet dertleri sıralar gönül Sıralar gönül, sıralar *** Yaralar gönül Yaralar gönül Gurbet dertleri sıralar gönül Sıralar gönül, sıralar Gurbet dertleri sıralar gönül Sıralar gönül, sıralar *** Baba dizinde uzansam Yine yanında uyusam Anamın elinde gülü Anamın elinde gülü Öpsem, sarılsam, koklasam Öpsem, sarılsam, koklasam, of *** Bilmem hangi yola gide'm Bir amansız çöle gide'm Bırak da dostumu göre'm Yine ondan sonra öle'm Yine ondan sonra öle'm, of *** Yaralar gönül Yaralar gönül Gurbet dertleri sıralar gönül Sıralar gönül, sıralar Gurbet dertleri sıralar gönül Sıralar gönül, sıralar *** Yaralar gönül Yaralar gönül Gurbet dertleri sıralar gönül Sıralar gönül, sıralar Gurbet dertleri sıralar gönül Sıralar gönül, sıralar

Suskun Sus, kimseler duymasın Duymasın, ölürüm ha Aydım yarı gecede Yeşil bir yağmur sonra *** Sus, kimseler duymasın Duymasın, ölürüm ha Aydım yarı gecede Yeşil bir yağmur sonra *** Yağıyor yeşil Yeşil yağıyor Yağıyor yeşil Yeşil yağıyor *** Seni kaburgamın altın parçası Senin dişlerinde elma kokusu Seni kaburgamın altın parçası Senin dişlerinde elma kokusu *** Bir daha hangi ana doğurur bizi? Bir daha hangi ana Bir daha hangi ana doğurur bizi? Bir daha hangi ana *** Sus, kimseler duymasın Duymasın, ölürüm ha Aymışam yarı gece Seni bulmuşam sonra *** Sus, kimseler duymasın Duymasın ölürüm ha Aymışam yarı gece Seni bulmuşam sonra *** Yağıyor yeşil Yeşil yağıyor Yağıyor yeşil Yeşil yağıyor *** Seni kaburgamın altın parçası Senin dişlerinde elma kokusu Seni kaburgamın altın parçası Senin, dişlerinde elma kokusu *** Bir daha hangi ana doğurur bizi? Bir daha hangi ana Bir daha hangi ana doğurur bizi? Bir daha hangi ana *** Bir daha hangi ana doğurur bizi? Bir daha hangi ana

Kiralık Keder Dicle kadar kurudum Ne sustum ne konuştum Dicle kadar kurudum Ne sustum ne konuştum Çöplükte bir gül gibi *** Böyledir, böyledir savruluşlar Böyledir, böyledir savruluşlar *** Ardımda kırlangıçlar Böyledir savruluşlar Ömrümde çırpınışlar Kalmadı başlangıçlar *** Kalmadı, kalmadı başlangıçlar Kalmadı, kalmadı başlangıçlar *** Şimdi kim anlar beni? Soğuk hayat, soğuk duvar Şimdi kim anlar beni? Soğuk hayat, soğuk duvar Sıcak bir yer özledim Sıcak bir yer özledim *** Ardımda kırlangıçlar Böyledir savruluşlar Ömrümde çırpınışlar Kalmadı başlangıçlar *** Kalmadı, kalmadı başlangıçlar Kalmadı, kalmadı başlangıçlar *** Ben yaktım yangınımı Ben inledim, ben izledim Ben yaktım yangınımı Ben inledim, ben izledim Ölüm, seni gözledim Ölüm, seni gözledim *** Ardımda kırlangıçlar Böyledir savruluşlar Ömrümde çırpınışlar Kalmadı başlangıçlar *** Kalmadı, kalmadı başlangıçlar Kalmadı, kalmadı başlangıçlar

Baladız Ağıtı 1946'nın yazında Baladız'ın harmanları savrulur Demir alay toprağında, tozunda *** Ecel gelmiş, kuşlar gibi çevrilir Çevrilir, ağam Ecel gelmiş, kuşlar gibi çevrilir Çevrilir, ağam *** Haciz geldi, ocakları bozuyor Kimi vergi, kimi sorgu yazıyor Can dayanmaz, kul canından beziyor *** Böyle olursa demir kalmaz, sivrilir Sivrilir, ağam Böyle olursa demir kalmaz, sivrilir Sivrilir, ağam *** Akıl ermez şu feleğin işine Ağa olmak, paşa olmak boşuna Bir taş değer, gelir bir gün başına *** İnsanoğlu baki değil, devrilir Devrilir, ağam İnsanoğlu baki değil, devrilir Devrilir, ağam