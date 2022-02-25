Edip Akbayram

Karadeniz Şarkı Sözleri
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Karadeniz, Karadeniz
Karadeniz, Karadeniz
Fırtınalar içindeyiz
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Dört karanfil verdik sana
Her biri bir engin deniz
Dört karanfil verdik sana
Her biri bir engin deniz
***
Dağlarda kır çiçekleri
Dağlarda kır çiçekleri
Sevgi dolu yürekleri
***
Doğdu ülkemin üstüne
Güneşten sıcak gözleri
Doğdu ülkemin üstüne
Güneşten sıcak gözleri
***
Dağda yanar bir top çiçek
Dağda yanar bir top çiçek
Hepsi bir yumruk, bir yürek
***
Bahar eylediler kışı
Geceyi gündüz ederek
Bahar eylediler kışı
Geceyi gündüz ederek
***
Açlık, karanlık bir yandan
Açlık, karanlık bir yandan
Her taraf zindan mı zindan
***
Ateş yakıp ısındılar
Elleri çözüldü kından
Ateş yakıp ısındılar
Elleri çözüldü kından
***
Karadeniz, Karadeniz
Karadeniz, Karadeniz
Fırtınalar içindeyiz