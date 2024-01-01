Edip Akbayram

-
Dicle kadar kurudum
Ne sustum ne konuştum
Dicle kadar kurudum
Ne sustum ne konuştum
Çöplükte bir gül gibi
***
Böyledir, böyledir savruluşlar
Böyledir, böyledir savruluşlar
***
Ardımda kırlangıçlar
Böyledir savruluşlar
Ömrümde çırpınışlar
Kalmadı başlangıçlar
***
Kalmadı, kalmadı başlangıçlar
Kalmadı, kalmadı başlangıçlar
***
Şimdi kim anlar beni?
Soğuk hayat, soğuk duvar
Şimdi kim anlar beni?
Soğuk hayat, soğuk duvar
Sıcak bir yer özledim
Sıcak bir yer özledim
***
Ardımda kırlangıçlar
Böyledir savruluşlar
Ömrümde çırpınışlar
Kalmadı başlangıçlar
***
Kalmadı, kalmadı başlangıçlar
Kalmadı, kalmadı başlangıçlar
***
Ben yaktım yangınımı
Ben inledim, ben izledim
Ben yaktım yangınımı
Ben inledim, ben izledim
Ölüm, seni gözledim
Ölüm, seni gözledim
***
Ardımda kırlangıçlar
Böyledir savruluşlar
Ömrümde çırpınışlar
Kalmadı başlangıçlar
***
Kalmadı, kalmadı başlangıçlar
Kalmadı, kalmadı başlangıçlar
-
Sana bir gün olsun gülmedi hayat
Kaderi berbat Merdo, Merdo
Burası gurbet, burası gurbet
Kaderi berbat Merdo, Merdo
Burası gurbet, burası gurbet
***
Gelme demedim mi Merdo
Dönme demedim mi?
Vururlar seni Merdo, Merdo
Söylemedim mi? söylemedim mi?
Vururlar seni Merdo, Merdo
Söylemedim mi? söylemedim mi?
***
Köprünün başında Merdo
Pusu kurarlar
Seni ararlar Merdo, Merdo
İzin sorarlar, seni kırarlar
Seni ararlar Merdo, Merdo
İzin sorarlar, seni kırarlar
***
Gelme demedim mi Merdo
Dönme demedim mi?
Vururlar seni Merdo, Merdo
Söylemedim mi? söylemedim mi?
Vururlar seni Merdo, Merdo
Söylemedim mi? söylemedim mi?
***
Mahsuni yanıyor derdo
Bitti baharı
Bahar ayları Merdo, Merdo
Soldu dağları, yeşil bağları
Bahar ayları Merdo, Merdo
Soldu dağları, yeşil bağları
***
Gelme demedim mi Merdo
Dönme demedim mi?
Vururlar seni Merdo Merdo
Söylemedim mi? söylemedim mi?
Vururlar seni Merdo Merdo
Söylemedim mi? söylemedim mi?
-
Bilsem alaz alaz yanarmıydım yar
Bilsem ellerini ararmıydım yar
Bilsem gecelerce ağlarmıydım yar
Bilsem gecelerce ağlarmıydım yar
***
Hani ben dağlardım, rüzgarım sendin
Hani ben akşamdım, sabahım sendin
Hani ben zemheri, baharım sendin
Beni böyle yarım, bırakıp gittin
***
Bilsem inanırda severmiydim yar
Bilsem umut umut özlermiydim yar
Bilsem yollarını gözlermiydim yar
Bilsem yollarını gözlermiydim yar
***
Hani ben dağlardım rüzgarım sendin
Hani ben akşamdım sabahım sendin
Hani ben zemheri baharım sendin
Beni böyle yarım bırakıp gittin
***
Hani ben dağlardım rüzgarım sendin
Hani ben akşamdım sabahım sendin
-
Sözüm ona insandım
Hamsiydim, buğulandım
Koynumdaki hatunu
Havva anamız sandım
***
Beyazıt Kulesi'ydim
Hem Kumkapı'daki yangın
Arap itfaiyeciynen
Kendi derdime yandım
***
Yandım, yandım, yandım
Kendi derdime yandım
***
Beyazıt Kulesi'ydim
Hem Kumkapı'daki yangın
Arap itfaiyeciynen
Kendi derdime yandım
***
Yandım, yandım, yandım
Kendi derdime yandım
Yandım, yandım, yandım
Kendi derdime yandım
***
Banaz'daydı bazlamam
Ve radyodaki reklam
Yaşamı yandaş sayıp
Bana bir ekmek bandım
***
Gül benizli isyanım
Eksi çıktıkça kanım
Ben ölsem, ölsem bile
Dipdiri o sol yanım
***
Yandım, yandım, yandım
Kendi derdime yandım
***
Gül benizli isyanım
Eksi çıktıkça kanım
Ben ölsem, ölsem bile
Dipdiri o sol yanım
***
Yandım, yandım, yandım
Kendi derdime yandım
Yandım, yandım, yandım
Kendi derdime yandım
-
Güvenilmez gayrı dostun sözüne, sözüne, sözüne
Adam olan ayrı düşmez özüne, özüne, özüne
Aklım ermez şu feleğin işine
Yalnızım ben, yalnız kalmak zor iş (zor iş)
***
Dar günümde koynumda bir yılan
İnsanlar hep çiyan, yalnızlık vallah zor iş
Zor günümde koynumda bir yılan
İnsanlar hep çiyan, yalnızlık vallah zor iş
***
Garip sever düşer elin diline, diline, diline
Teni değmez sevdiğinin tenine, tenine, tenine
Aklım ermez şu feleğin işine
Yalnızım ben, yalnız kalmak zor iş (zor iş)
***
Dar günümde koynumda bir yılan
İnsanlar hep çiyan, yalnızlık vallah zor iş
Zor günümde koynumda bir yılan
İnsanlar hep çiyan, yalnızlık of vallah zor iş
-
Evvel gonca gülü vardı
Dalında bülbülü vardı
Felek vurdu, yaraladı
Felek vurdu, yaraladı
Bizi dosttan araladı
Bizi dosttan araladı, of
***
Bilmem hangi yola gide'm
Bir amansız çöle gide'm
Bırak da dostumu göre'm
Yine ondan sonra öle'm
Yine ondan sonra öle'm, of
***
Yaralar gönül
Yaralar gönül
Gurbet dertleri sıralar gönül
Sıralar gönül, sıralar
Gurbet dertleri sıralar gönül
Sıralar gönül, sıralar
***
Yaralar gönül
Yaralar gönül
Gurbet dertleri sıralar gönül
Sıralar gönül, sıralar
Gurbet dertleri sıralar gönül
Sıralar gönül, sıralar
***
Baba dizinde uzansam
Yine yanında uyusam
Anamın elinde gülü
Anamın elinde gülü
Öpsem, sarılsam, koklasam
Öpsem, sarılsam, koklasam, of
***
Bilmem hangi yola gide'm
Bir amansız çöle gide'm
Bırak da dostumu göre'm
Yine ondan sonra öle'm
Yine ondan sonra öle'm, of
***
Yaralar gönül
Yaralar gönül
Gurbet dertleri sıralar gönül
Sıralar gönül, sıralar
Gurbet dertleri sıralar gönül
Sıralar gönül, sıralar
***
Yaralar gönül
Yaralar gönül
Gurbet dertleri sıralar gönül
Sıralar gönül, sıralar
Gurbet dertleri sıralar gönül
Sıralar gönül, sıralar
-
Sus, kimseler duymasın
Duymasın, ölürüm ha
Aydım yarı gecede
Yeşil bir yağmur sonra
***
Sus, kimseler duymasın
Duymasın, ölürüm ha
Aydım yarı gecede
Yeşil bir yağmur sonra
***
Yağıyor yeşil
Yeşil yağıyor
Yağıyor yeşil
Yeşil yağıyor
***
Seni kaburgamın altın parçası
Senin dişlerinde elma kokusu
Seni kaburgamın altın parçası
Senin dişlerinde elma kokusu
***
Bir daha hangi ana doğurur bizi?
Bir daha hangi ana
Bir daha hangi ana doğurur bizi?
Bir daha hangi ana
***
Sus, kimseler duymasın
Duymasın, ölürüm ha
Aymışam yarı gece
Seni bulmuşam sonra
***
Sus, kimseler duymasın
Duymasın ölürüm ha
Aymışam yarı gece
Seni bulmuşam sonra
***
Yağıyor yeşil
Yeşil yağıyor
Yağıyor yeşil
Yeşil yağıyor
***
Seni kaburgamın altın parçası
Senin dişlerinde elma kokusu
Seni kaburgamın altın parçası
Senin, dişlerinde elma kokusu
***
Bir daha hangi ana doğurur bizi?
Bir daha hangi ana
Bir daha hangi ana doğurur bizi?
Bir daha hangi ana
***
Bir daha hangi ana doğurur bizi?
Bir daha hangi ana
-
Yanıyor beynimin kanı
Bilmem nerelere gitsem
Yanıyor beynimin kanı
Bilmem nerelere gitsem
***
İçimi yakan derdimi bilmem kimlere anlatsam
İçimi yakan derdimi bilmem kimlere anlatsam
***
İçiliversem dem gibi
Kırılıversem cam gibi
İçiliversem dem gibi
Kırılıversem cam gibi
***
Şamdanda yanan mum gibi sabahı görmeden bitsem
Şamdanda yanan mum gibi sabahı görmeden bitsem
***
Ya bir dağ başına gelip
Yüce bir ormana dalıp
Ya bir dağ başına gelip
Yüce bir ormana dalıp
***
Beni yaradanı bulup malını başına atsam
Beni yaradanı bulup malını başına atsam
***
Görünmez kollar boynumda
Yarin hayali karşımda
Görünmez kollar boynumda
Yarin hayali karşımda
***
Sıcak bir kurşun beynimde
Bir ağaç dibinde yatsam
Sıcak bir kurşun beynimde
Bir ağaç dibinde yatsam
-
1946'nın yazında
Baladız'ın harmanları savrulur
Demir alay toprağında, tozunda
***
Ecel gelmiş, kuşlar gibi çevrilir
Çevrilir, ağam
Ecel gelmiş, kuşlar gibi çevrilir
Çevrilir, ağam
***
Haciz geldi, ocakları bozuyor
Kimi vergi, kimi sorgu yazıyor
Can dayanmaz, kul canından beziyor
***
Böyle olursa demir kalmaz, sivrilir
Sivrilir, ağam
Böyle olursa demir kalmaz, sivrilir
Sivrilir, ağam
***
Akıl ermez şu feleğin işine
Ağa olmak, paşa olmak boşuna
Bir taş değer, gelir bir gün başına
***
İnsanoğlu baki değil, devrilir
Devrilir, ağam
İnsanoğlu baki değil, devrilir
Devrilir, ağam
-
Yârdan ayrı düşen
Senden bilir, oy
Gurbet elde gezen
Sana çatar, oy
***
Sana gebe günler, aylar
Yıllar, oy
Dağlar senden ne isterler
Bilemedim, oy
***
Sana gebe günler, aylar
Yıllar, oy
Dağlar senden ne isterler
Bilemedim, oy
***
Türkülerde senin adın
Hasret dolu hep yolların
Tanığısın sen sevdamın
***
Dağlar, dağlar, dağlar
Dağlar senden ne isterler, oy?
Dağlar, dağlar, dağlar
Dağlar senden ne isterler, oy?
***
Dara düşen sana koşar
Seni bilir, oy
Yuvasızlar mesken tutar
Sana gelir, oy
***
Bağrı yanan seni suçlar
Sana çatar, oy
Dağlar senden ne isterler
Bilemedim, oy
***
Bağrı yanan seni suçlar
Sana çatar, oy
Dağlar senden ne isterler
Bilemedim, oy
***
Türkülerde senin adın
Hasret dolu hep yolların
Tanığısın sen sevdamın
***
Dağlar, dağlar, dağlar
Dağlar senden ne isterler, oy?
Dağlar, dağlar, dağlar
Dağlar senden ne isterler, oy?