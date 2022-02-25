Edip Akbayram

Süzülün, uçuşun beni de, beni de alın götürün Bir okyanus ortasına ya da bir senri yanina Kanat kanat yelken olup götürün beni kuşlar Bir dalganın içine ya da kör bir kuyuya *** Sevda çok uzaklarda, yıldızların da ötesinde Bilmem nasıl yakalarım kuşlar, kuşlar Ya umutlar biterse Gidemem, gidemem, gidemem O kadar uzaklara gidemem Tek çarem sonsuzluğa atın beni kuşlar Gidemem, gidemem, gidemem O kadar uzaklara gidemem Tek çarem sonsuzluğa atın beni kuşlar *** Yetişin nefesim bitiyor, yetişin bana kuşlar Ya özgürlük adına ya da sevda hatırına Bir dalı kırık ağacım, söküp beni koparın Bir deli orman içine bırakın beni kuşlar *** Sevda çok uzaklarda, yıldızların da ötesinde Bilmem nasıl yakalarım kuşlar, kuşlar Ya umutlar biterse Gidemem, gidemem, gidemem O kadar uzaklara gidemem *** Tek çarem sonsuzluğa atın beni kuşlar Gidemem, gidemem, gidemem O kadar uzaklara gidemem Tek çarem sonsuzluğa atın beni kuşlar