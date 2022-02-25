Edip Akbayram

Kuşlar Şarkı Sözleri
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Süzülün, uçuşun beni de, beni de alın götürün
Bir okyanus ortasına ya da bir senri yanina
Kanat kanat yelken olup götürün beni kuşlar
Bir dalganın içine ya da kör bir kuyuya
***
Sevda çok uzaklarda, yıldızların da ötesinde
Bilmem nasıl yakalarım kuşlar, kuşlar
Ya umutlar biterse
Gidemem, gidemem, gidemem
O kadar uzaklara gidemem
Tek çarem sonsuzluğa atın beni kuşlar
Gidemem, gidemem, gidemem
O kadar uzaklara gidemem
Tek çarem sonsuzluğa atın beni kuşlar
***
Yetişin nefesim bitiyor, yetişin bana kuşlar
Ya özgürlük adına ya da sevda hatırına
Bir dalı kırık ağacım, söküp beni koparın
Bir deli orman içine bırakın beni kuşlar
***
Sevda çok uzaklarda, yıldızların da ötesinde
Bilmem nasıl yakalarım kuşlar, kuşlar
Ya umutlar biterse
Gidemem, gidemem, gidemem
O kadar uzaklara gidemem
***
Tek çarem sonsuzluğa atın beni kuşlar
Gidemem, gidemem, gidemem
O kadar uzaklara gidemem
Tek çarem sonsuzluğa atın beni kuşlar