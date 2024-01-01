Edip Akbayram

Leylim Ley Şarkı Sözleri
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Ayın şavkı vurur sazım üstüne, leylim ley
Söz söyleyen yoktur sözüm üstüne, leylim ley
Gel ey hilal kaşlım dizim üstüne, leylim ley
Ay bir yandan sen bir yandan sar beni
***
Leylim ley, leylim ley, leylim ley
Leylim ley, leylim ley
***
Yedi yıldır uğramadım yurduma, leylim ley
Dert ortağı aramadım derdime, leylim ley
Geleceksin bir gün düşüp ardıma, leylim ley
Kula değil yüreğine sor beni
***
Leylim ley, leylim ley, leylim ley
Leylim ley, leylim ley
***
Döndüm daldan kopan kuru yaprağa, leylim ley
Seher yeli dağıt beni kır beni, leylim ley
Götür tozlarımı buradan uzağa, leylim ley
Yarin çıplak ayağına sür beni
***
Leylim ley, leylim ley, leylim ley
Leylim ley, leylim ley
Leylim ley, leylim ley
Leylim ley, leylim ley
Leylim ley, leylim ley
Leylim ley, leylim ley